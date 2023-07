V Zahodni Avstraliji poginilo več kot 50 nasedlih kitov

Na plaži v Zahodni Avstraliji je poginilo 51 nasedlih kitov, je danes potrdila avstralska služba za parke in divje živali. Skupaj s prostovoljci poskuša rešiti preostalih 46 nasedlih kitov in pri tem javnost poziva, naj se v času reševanja kitov izogiba plaži. Za zdaj še ni jasno, zakaj je nasedla tako velika jata kitov.

Že v ponedeljek so kakšnih sto metrov od obale opazili okoli sto mrkih pliskavk, kako se množično zbirajo in vedejo izjemno nenavadno, nato pa je večina sesalcev iz jate začela nasedati na plaži Cheynes vzhodno od mesta Albany, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik službe za parke in divje živali je javnost pozval, naj se v času reševanja kitov izogiba plaži, in pojasnil, da nevarnost v okolici plaže vključuje velike, v stiski in potencialno bolne kite, morske pse, valove in plovila. "Prednostni cilj skupine za obvladovanje incidentov je tako zagotoviti varnost osebja in prostovoljcev ter dobrobit kitov," je dodal.

Sledijo drug drugemu

"Vzroki za nasedanje kitov še vedno niso znani. Če bi vedeli, bi morda lahko storili več, da bi to preprečili. Toda pri mrkih pliskavkah je pogosto tako, da je posamezen kit lahko bolan, preostali v jati pa mu sledijo, zaradi česar lahko tudi nasedejo," je dejala raziskovalka morskih sesalcev Rebecca Wellard.

Množično nasedanje kitov pilotov v Avstraliji in na Novi Zelandiji ni neobičajno. Oktobra lani je okoli 500 kitov pilotov poginilo, potem ko so nasedli na obali oddaljenih otokov Chatham pri Novi Zelandiji.