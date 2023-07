Na urugvajsko obalo naplavilo okoli dva tisoč mrtvih pingvinov

"90 odstotkov je mladičev, ki pridejo brez maščobnih zalog in s praznimi želodci," je dejala Leizagoynova in dodala, da so bili vsi odvzeti vzorci negativni na ptičjo gripo.

Magellanovi pingvini gnezdijo na jugu Antarktike, pozimi pa se v iskanju hrane in toplejših voda selijo na sever ter prispejo celo do obal brazilske zvezne države Espirito Santo. "Normalno je, da nekaj odstotkov pingvinov pogine, vendar ne toliko," je poudarila Leizagoynova in spomnila, da je lani v Braziliji iz neznanih razlogov prišlo do podobnega pogina.

2000+ #Penguins Wash-Up Dead in #Uruguay



The #MagellanicPenguins were discovered on the coast of 🇺🇾, with the Environment Ministry reporting that they were mostly juvenile and died in the Atlantic Ocean only to be carried to by currents.#AvianInfluenza as a cause for the death… pic.twitter.com/HPPrIaSIo5