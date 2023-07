Tatovi živali v Sloveniji, med zadnjimi izginili štiri ovce in oven

Na Planini pri Raki so v noči na ponedeljek neznanci s pašnika ukradli štiri ovce in ovna, je sporočila Alenka Drenik s Policijske uprave Novo mesto.

O krajah živalih in smrtih pri nas sicer ne poročamo pogosto, so pa zgodbe včasih zelo pretresljive.

Šentjernejski policisti so na primer v začetku lanskega leta obravnavali sum tatvine in nezakoniti zakol. V romskem naselju Dobruška vas so v prtljažniku avtomobila našli kose govejega mesa, kasneje pa ugotovili, da so osumljenci ukradli bika iz hleva bližnjega kmeta.

Na Vrhpeči so lani v noči na 2. november ukradli osla, ki ga je oškodovanec z vrvjo privezal k drevesu, so takrat sporočili z novomeške policijske uprave.

V bližini Pivke so lanskega septembra v gozdu pri vasi Palčje našli truplo jelena brez glave, neznanci so lovsko družino oškodovali za približno pet tisoč evrov.

Na Policijski upravi Maribor so v letu 2021 iskali kradljivca golobov. Preiskava je bila usmerjena na območje Policijske uprave Slovenska Bistrica.

Med bolj žalostnimi zgodbami, o katerih smo poročali, pa je bila po izginotju labodjih mladičev v Kopru tudi zgodba o sedmih labodjih mladičih, ki so maja 2021 izginili v Miklavžu na Dravskem polju.