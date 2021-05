Še en labodji par ostal brez naraščaja: kam je izginilo sedem mladičev?

Oče in mati neutolažljivo kličeta mladiče. Ti so verjetno izginili v nedeljo med sedmo in osmo uro zjutraj, so zapisali na Facebook strani Društva za zaščito živali Maribor. O dogodku so že obvestili policijo. Ker sumijo, da so sedem mladičev ukradli, prosijo za pomoč vse, ki bi karkoli vedeli.

Ne gre za prvi takšen primer. Pogosto so labodji mladiči tarče tatov, ki jih prodajo na črnem trgu. Pred časom smo že poročali o žalostnem primeru, ko je labodji par ostal brez naraščaja. V Kopru so Gigi in Čupku ponoči ukradli šest komaj izvaljenih labodjih mladičev in eno jajce.