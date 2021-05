Poglejte, kaj se je zgodilo labodoma Gigi in Čupku

Koprska laboda Gigi in Čupko sta v odročnem kanalu zgradila gnezdo in več kot mesec dni izmenično grela devet jajc. Labodji mladički so ravno pogledali na svet, danes ponoči pa so tatovi ukradli šest mladičev in eno jajce. Primer zdaj preiskuje koprska policija.

Grozljivo zgodbo labodjega para je na strani na Facebooku objavilo gibanje Skupaj. Njihovi prostovoljci že več let varujejo labodja gnezda, ki so pogosto tarče tatov in vandalizma.

Mladi družinici v Kopru so to noč ukradli otroke. Zveni nepojmljivo? Če bi se zgodilo komu od nas, ljudi, bi novica... Objavil/a Skupaj dne Ponedeljek, 03. maj 2021

Gigi in Čupek sta več kot mesec dni grela devet jajc in pred dvema dnevoma je šest puhastih labodkov pokukalo na svet. Ponoči pa so jima male labodke in eno jajce ukradli. Gre za nizkotno in nepojmljivo dejanje. Mladički so majhni in bodo v 48 urah poginili, če se ne vrnejo v gnezdo. Najverjetneje nameravajo labodke prodati na črnem trgu, poroča 24ur.com.

Tatvino labodjih mladičev preiskujejo na PU Koper.