Virus ptičje gripe, ki so ga našli pri labodih na Obali, ni nevaren ljudem

Vsakoletne jesenske selitve ptic po navedbah NIJZ predstavljajo tveganje za širjenje visokopatogenih virusov aviarne influence, zato pojav izbruhov ne preseneča. Pomembno pa je, da analize genoma virusa, ki so ga našli pri pticah v Evropi, niso našle spremembe, ki bi nakazovala njihovo prilagoditev na sesalce, torej so virusi nevarni le pticam.

"Virusi visokopatogene aviarne influence, ki so jih oktobra in novembra našli pri pticah v evropskih državah, so nevarni samo pticam in niso sposobni povzročiti okužbe pri sesalcih, torej tudi za zdravje ljudi niso nevarni," so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Kot so poudarili, je podtip virusa povsem drugačen od tistega, ki se je pojavljal v jugovzhodni Aziji in povzročal okužbe pri ljudeh, piše STA.

Ptičjo gripo v ponedeljek odkrili tudi v Sloveniji

Evropski podatki o razširjenosti virusov visokopatogene aviarne influence oz. ptičje gripe iz oktobra in novembra kažejo na pojav izbruhov v več evropskih državah. Izbruhe pri prostoživečih pticah, redkeje pri domači perutnini, so v letos zaznali v Belgiji, Nemčiji, Franciji, Združenem kraljestvu ter na Danskem, Irskem, Nizozemskem ter Švedskem.

Te države so letos poročale o 302 primerih okužb, največkrat, to je v 281 primerih, pri prostoživečih pticah, 18 izbruhov je bilo pri domači perutnini, trije pa pri pticah v ujetništvu. Virus visokopatogene aviarne influence so največkrat potrdili pri prostoživečih vodnih pticah, in sicer goseh in mlakaricah ali divjih racah.

Glede na podtip virusa influence je prevladoval A(H5N8), ki so ga zaznali v 284 od 302 izbruhov, sicer pa so našli še A(H5N5) in A(H5N1). Filogenetska analiza teh aviarnih virusov je pokazala, da so se razvili iz enega samega virusa s prerazporejanjem genoma, so navedli v NIJZ, kjer pa so kljub odsotnosti tveganja za zdravje ljudi pozvali k previdnem ravnanju in zapisali, naj se ljudje izogibajo stikom s poginulimi prostoživečimi pticami.

Ptičjo gripo so medtem v ponedeljek odkrili tudi v Sloveniji. Doslej so potrdili primera pri dveh labodih, najdenih v občinah Piran in Izola. Pri obeh so potrdili virus visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8. Pristojni so rejce pozvali, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, ki so temelj za preprečevanje vnosa bolezni v rejo, še navaja STA.