Potrdili prvi resnejši primer ptičje gripe pri človeku

Ameriški center za nalezljive bolezni (CDC) je danes potrdil prvi resnejši primer obolenja za ptičjo gripo pri človeku, potem ko so v Louisiani sprejeli v bolnišnico moškega, ki se je najverjetneje okužil preko mrtvih ptic in piščancev na dvorišču. To je 61. potrjen primer okužbe pri človeku v ZDA letos, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

CDC je primer resne okužbe in obolenja potrdil že v petek, objavil pa šele danes. Neimenovani moški v Louisiani se je okužil z vrsto virusa ptičje gripe, ki so ga doslej že odkrili pri pticah in perutnini ter pri človeku v državi Washington in kanadski provinci Britanska Kolumbija.

CDC priznava, da nekaj od potrjenih primerov ptičje gripe ni povezanih s stikom človeka z živaljo, po drugi strani pa tudi nima dokazov, da se okužbe širijo s človeka na človeka. CDC še vedno ocenjuje, da je tveganje izbruha epidemije nizko.

So pa zaradi ptičje gripe doslej morali zaklati veliko število piščancev in kokoši, kar je botrovalo precejšnji rasti cen jajc.