Avstrijsko ministrstvo za zdravje je zaradi ptičje gripe celotno državo razglasilo za ogroženo območje. Uvedba strožjih ukrepov sledi izbruhu ptičje gripe v okrožju Amstetten v Spodnji Avstriji pred tednom dni. Tam so morali zaradi izbruha bolezni evtanazirati okoli 18 tisoč živali. Avstrijska vojska bo danes začela misijo v Amstettnu, kjer bodo pomagali odstranjevati mrtve živali, dekontaminirali bodo tudi tovornjake in zabojnike, poroča Euronews.

Zaradi izbruha ptičje gripe so celotno Avstrijo razglasili za območje povečanega tveganja in z današnjim dnem v veljavo vstopajo strožji ukrepi. "Za zajezitev širjenja je zdaj celotna Avstrija razglašena za območje povečanega tveganja," so pojasnili na ministrstvu za zdravje, ki je pristojno tudi za dobrobit živali.

Med območja z močno povečanim tveganjem pa je uvrščenih 25 okrajev v Spodnji in Zgornji Avstriji, na Štajerskem, v Salzburgu, na Koroškem in v Gradišču. Na teh območjih morajo kmetije z več kot 50 živalmi živino preseliti v zaprte prostore. Poleg tega so vzpostavili ogrožena območja v radiju desetih kilometrov, kar bo veljalo 30 dni. Okoli prizadetih kmetij pa so v trikilometerskem radiju vzpostavili zaščiteno območje.

Zaradi povečane nevarnosti okužbe je po vsej Avstriji prepovedano hranjenje živali na prostem, stik med perutnino in divjimi pticami pa je treba preprečiti z mrežami ali strehami.

Veterinarji morajo pregledati 78 kmetij, da bi ugotovili nove primere ptičje gripe in s tem preprečili nadaljnje širjenje bolezni.

"V Spodnji Avstriji smo že sprejeli previdnostne ukrepe. Štiri okrožja smo že določili kot rizična območja, kjer velja splošna obveznost zadrževanja živali v zaprtih prostorih," je dejala Susanne Rosenkranz, svetnica za delo, dobrobit živali, varstvo potrošnikov in varstvo narave v vladi Spodnje Avstrije. Dodala je, da zvezno ministrstvo že razmišlja o širitvi ukrepov.

Oblasti še vedno ne vedo, kako se je v Avstriji pojavila prva okužba. Prve primere so sicer odkrili pri divjih pticah in domači perutnini septembra, v času, ko so več območij Spodnje Avstrije prizadele katastrofalne poplave.

Ptičja gripa je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki se pojavlja predvsem pri perutnini in divjih vodnih pticah. Prenos bolezni na ljudi je še vedno redek in omejen na tiste, ki so v tesnem stiku z okuženimi živalmi in kontaminiranimi prostori. Agencije EU, Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter Evropska agencija za varnost hrane so julija pozvale k večji pazljivosti in opozorile, da čeprav so se primeri ptičje gripe v Evropi zmanjšali, nevarnost zaradi selitev ptic po poletju ostaja.