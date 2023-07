Golob po mučenju psa v Kopru napovedal ukrepe: Sem enako zgrožen, kot ste vi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

67-letnika so kaznovali z 800 evri globe zaradi kršitve 15. člena zakona o zaščiti živali, ki prepoveduje tek živali, privezane na motorno prometno sredstvo. Golob od ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za pravosodje zahteva poročila in ukrepe. Foto: Instagram

Po dogodku v Kopru, kjer je domačin z mopedom vlekel mrtvega psa, kaznovali pa so ga zgolj z globo, se je na Instagramu odzval premier Robert Golob in napovedal ukrepe, je poročal N1. "Verjamem, da imamo vsi svoje živali tako radi, da bomo tistim, ki jih nimajo, preprečili, da bi živali še kdaj lahko trpinčili," je dejal predsednik vlade.

V ponedeljek je 67-letni Koprčan z mopedom vlekel mrtvega psa in ga nato vrgel v zabojnik za biološke odpadke, za kar so ga kaznovali samo z denarno globo.

Spletno peticijo, ki jo je v četrtek ustvarila poslanka SD Meira Hot in zahteva strožjo obravnavo primerov mučenja živali, je v samo treh dneh podpisalo že okoli 11 tisoč ljudi, je še poročal portal.

"Sem enako zgrožen, kot ste vi," pa je v odzivu na Instagramu med drugim dejal Robert Golob in sporočil, da je od ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za pravosodje zahteval poročila in ukrepe.

"Zdi se mi, da mora znati država v takšnih zadevah ukrepati. In upam, da bodo ministrstva to znala narediti," je pojasnil in dodal, da verjame, "da imamo vsi svoje živali tako radi, da bomo tistim, ki jih nimajo, preprečili, da bi živali še kdaj lahko trpinčili."