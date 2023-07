Groza v Kopru: z mopedom vlekel psa in ga nato odvrgel med odpadke

Koprski policisti so sporočili, da so v ponedeljek obravnavali moškega, ki je na moped privezanega psa peljal na sprehod, a se je ta zgrudil in poginil. Odpeljal se je do smetnjaka za biološke odpadke, kjer je psa odvrgel.

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper so v ponedeljek ob 14.55 obvestili, da moški na Markovcu v smeri Semedele z mopedom vleče mrtvega psa.

Policisti so 67-letnega voznika izsledili in ugotovili, da je psa, privezanega na moped, peljal na sprehod. Med vožnjo se je pes zgrudil in poginil.

Ko je moški to opazil, se je zapeljal do smetnjaka za biološke odpadke, kjer je psa odvrgel.

Moški še napihal

Kršitelju so policisti izdali plačilni nalog po členu 45/3 ZZZiv, napisali bodo tudi poročilo na upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 67-letnemu domačinu so odredili še preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,47 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, zaradi česar so mu izdali plačilni nalog in začasno odvzeli vozniško dovoljenje.