Prijeli nekdanjega policista, ki je v glavo ustrelil 32-letnika

Policisti so popoldne po dveh dneh iskanja prijeli nekdanjega policista Branka Mamića, ki je v četrtek v hrvaškem obmorskem mestu Trogir v glavo in vrat ustrelil 32-letnega soseda in pobegnil. Popoldne se je predal v vasi Prapatnica, potem ko so ga policisti obkolili in mu ni uspelo zbežati. Napadalec ob prijetju po navedbah hrvaških medijev ni bil oborožen.

Kot so sporočili s policije, so napadalca prijeli okoli 13.40 in ga odpeljali na policijsko postajo, kjer bodo opravili zaslišanje. Našli so tudi njegovo osebno vozilo, s katerim je pobegnil s kraja tragedije.

Na podlagi odredbe sodišča bodo policisti opravili preiskavo vozila. Policija se državljanom zahvaljuje za "sodelovanje in potrpežljivost med izvajanjem ukrepov iskanja storilca".

Nekdanji policist Mamić je v četrtek sredi dneva s strelnim orožjem ustrelil moškega v glavo in vrat. Moški je utrpel hude telesne poškodbe in se zdravi v splitski bolnišnici. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Motiv za napad ljubosumje

Motiv za okrutno dejanje naj bi bilo ljubosumje. Napadalec je bil namreč prepričan, da je moški, ki ga je ustrelil, ženin ljubimec. Portal 24sata poroča, da je bil odnos med sosedom in osumljenčevo ženo platonski. Sosed se je namreč ukvarjal z ribolovom, ko je osumljenčevi ženi sporočil, da ji bo prinesel ribe, pa je ta napisala "hvala" in dodala srček. Po poročanju portala je bilo to očitno za osumljenca preveč, saj je bil njun zakon v zadnjih letih v škripcih.

To je za 24sata potrdil tudi Mamićev prijatelj Ante. "Ko so ga izpustili iz preiskovalnega zapora, sem Branku rekel, naj se umiri, naj preboli, naj pozabi in gre naprej, naj se posveti delu, a tega očitno ni zmogel. Pretekle mesece sva se srečala na kavi, rekel mi je, da se je spametoval, da bo nadaljeval svoje življenje. In poglejte, kaj je naredil na koncu. Malo je reči, da sem šokiran," je dejal.

Mamić je bil sicer pred kratkim nepravnomočno obsojen na dve leti in pol zaporne kazni zaradi družinskega nasilja. Deset mesecev je odslužil v zaporu, za preostanek kazni pa je bil pogojno izpuščen s petletno preizkusno dobo. Pripor so zamenjali z varnostnimi ukrepi in mu predpisali psihosocialno obravnavo, še poroča 24sata. Napadalčeva žena in pet otrok so zaradi varnosti pod nadzorom policije.