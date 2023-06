Groza v hrvaškem Trogirju: policist ustrelil osebo in pobegnil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hrvaškem obmorskem mestu Trogir je okrog poldneva prišlo do streljanja. Ena oseba je bila ustreljena v glavo in vrat, po do zdaj znanih informacijah pa je v kritičnem stanju. Strelec, ki ga zdaj iščejo hrvaški specialci, je po neuradnih podatkih nekdanji policist.