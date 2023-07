Zažgali dva tisoč vozil, uničili 700 trgovin in restavracij

Ponoči je za red po državi še vedno skrbelo več kot 45 tisoč pripadnikov varnostnih sil. O večjih izgredih tokrat niso poročali, so pa aretirali najmanj 78 protestnikov.

Notranje ministrstvo poroča o veliki materialni škodi, ki so jo v petih dneh povzročili protestniki. Zažgali so namreč dva tisoč vozil, izropali in požgali pa več kot 700 restavracij in trgovin, številne v pariški regiji. Družina ubitega medtem protestnike poziva k umiritvi in poudarja, da nasilje ne bo prineslo pravice.

Francoski predsednik Emmannuel Macron je včeraj zaradi nasilnih izgredov, ki so sledili smrti 17-letnika, ki ga je ustrelil policist med kontrolo prometa, razpravljal s pristojnimi ministri, danes bo obiskal tudi senat in narodno skupščino. Jutri naj bi se sestal tudi z župani več kot 220 občin, kjer so potekali protesti. Z ministri se bo znova sestal v naslednji 48 urah.