Macron na prvem državniškem obisku v Nemčiji po 23 letih

Francoski predsedniški par bosta gostila nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in njegova žena Elke Büdenbender, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obisk so sicer nekoliko zasenčili nemiri, ki so zajeli Francijo po smrti 17-letnika, ki ga je med nadzorom prometa v pariškem predmestju ubil policist. Tiskovni predstavnik nemškega kanclerja Steffen Hebestreit je v petek sporočil, da v Berlinu na nemire gledajo z zaskrbljenostjo.

Najprej v Stuttgart, nato do palače Ludwigsburg

Macron in njegova žena bosta obisk po napovedih začela v nedeljo zvečer v Stuttgartu, uradni program pa v ponedeljek s sprejemom z vojaškimi častmi na vrtu palače Ludwigsburg ob prisotnosti delegacije francosko-nemške brigade in ministrskega predsednika dežele Baden-Württemberg Winfrieda Kretschmanna.

V palači Ludwigsburg je nekdanji francoski predsednik Charles de Gaulle leta 1962 v nemščini nagovoril mlade. Ta govor se je po poročanju AFP zapisal v zgodovino sprave med poprej sprtima Francijo in Nemčijo, ki jo je zapečatil podpis elizejske pogodbe leta 1963. Z obiskom Macrona v Nemčiji naj bi državi po navedbah nemške tiskovne agencije dpa tudi počastili letošnjo 60. obletnico podpisa te pogodbe.

Nato bosta Steinmeier in Macron sodelovala v razpravi o umetni inteligenci, ženi obeh predsednikov pa bosta medtem obiskali Goethejevo gimnazijo v Ludwigsburgu.

Druga postaja francoskega predsednika bo nemška prestolnica, kjer se bo Macron med drugim skupaj z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem z ladjo popeljal po reki Spree. Z berlinskim županom Kaiem Wegnerjem pa se bo sprehodil skozi znamenita Brandenburška vrata.

V ponedeljek pozno popoldne bosta Macron in Steinmeier obiskala tabor prihodnosti Francosko-nemškega mladinskega urada v Malzfabrik v Berlinski četrti Schöneberg. Urad za mlade letos praznuje 60-letnico delovanja, predsednika pa sta tradicionalno pokrovitelja. Zvečer bo nemški predsedniški par v svoji rezidenci na gradu Bellevue priredil državni banket v čast francoskemu predsedniku in njegovi ženi.

Oba predsedniška para se bosta v torek z vlakom skupaj odpeljala v Dresden. Tam bodo po napovedih obiskali grad Moritzburg in se sešli s predsednikom vlade nemške dežele Saška Michaelom Kretschmerjem.

Popoldne bosta Steinmeier in Macron obiskala Fraunhoferjev inštitut za fotonske mikrosisteme v Dresdnu.

Macron bo imel v Dresdnu tudi govor pred znamenito Marijino cerkvijo, v katerem se bo po napovedih osredotočil na posebne francosko-nemške odnose.

Državniški obisk naj bi pripomogel prav k oživitvi teh odnosov, v katerih je v zadnjem času zaznati napetosti pri nekaterih ključnih vprašanjih.

Pri jedrski energiji nesoglasja

Nemčija se denimo poslavlja od jedrske energije, medtem ko Francija krepi gradnjo jedrskih reaktorjev. Na nasprotnih bregovih sta državi tudi pri vprašanju reforme pakta EU za stabilnost in razvoj in pri vprašanju skupnih obrambnih projektov.

Macron je sprožil mešane odzive tudi aprila, ko je po obisku na Kitajskem dejal, da Evropa ne bi smela slediti niti Washingtonu niti Pekingu ali se ujeti v stopnjevanje razmer glede Tajvana. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je takrat kritiziral Macronove izjave kot ponesrečene, češ da "nikoli nismo bili v nevarnosti, da postanemo vazal ZDA".

"To je dobro naoljen stroj sodelovanja, ki ga opaziš šele, ko mu zmanjka moči," je o odnosih med Francijo in Nemčijo po poročanju AFP dejal vir blizu nemškemu predsedniku. Viri iz Elizejske palače pa so obisk označili kot priložnost za pregled stanja, praznovanje skupne zgodovine in skupen pogled v prihodnost.