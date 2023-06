Macron pozval Melonijevo, da združita moči in se izogneta tragedijam

"Bolj moramo združiti moči na področju azilov in priseljevanja, da bi se izognili nadaljnjim begunskim tragedijam," je dejal Macron. Italijansko premierko je pozval k nadaljevanju sodelovanja med državama na področju migracij, ki so po njegovih besedah glavna notranjepolitična skrb obeh držav.

Državi potrebujeta odkrit, ambiciozen in zahteven dialog

Po besedah francoskega predsednika državi potrebujeta odkrit, ambiciozen in zahteven dialog, ki bo presegel spore in nesoglasja med njima, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Ključnega pomena je, da Rim in Pariz še naprej sodelujeta tako na dvostranski kot na večnacionalni ravni," pa je dejala Melonijeva. Po njenih besedah sta Francija in Italija zaveznici ter protagonistki v Evropi, ki se morata pogovarjati v času, ko so njuni interesi usklajeni.

Na srečanju v Elizejski palači sta voditelja obravnavala tudi vprašanje prihodnosti EU in vojno v Ukrajini. Strinjala sta se, da morata državi nadaljevati podporo Kijevu, da bo ukrajinska protiofenziva čim bolj učinkovita. "Nobenega dvoma ni, da bosta Italija in Francija še naprej na vse načine podpirali Ukrajino," je dejala Melonijeva in dodala, da je ponosna, da je francosko-italijanski sistem zračne obrambe samp-T v Ukrajini operativen, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Maja je francoski notranji minister Gerald Darmanin izzval spor med Parizom in Rimom, ko je dejal, da Melonijeva ni sposobna rešiti migracijske problematike, kot je zatrjevala v predvolilni kampanji. Zaradi tega je italijanski zunanji minister Antonio Tajani takrat tudi odpovedal načrtovan obisk v francoski prestolnici.