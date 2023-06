Je to naša nova najvplivnejša soseda?

Že 30 let so bili ponedeljki v družini Berlusconi določeni za večerjo v rezidenci Silvia Berlusconija v vili San Marino v bližini Milana. Na teh večerjah je Berlusconi razpravljal o poslu in politiki s svojo hčerko Marino Berlusconi in sinom Pierom Silviom Berlusconijem. V pogovorih so sodelovali tudi Berlusconijevi najbližji sodelavci, piše nemški Stern.

Odpovedana večerja zaradi patriarhove smrti

Pretekli ponedeljek je bila ta večerja odpovedana. Namesto tega je Marino, najstarejšo od petih otrok Silvia Berlusconija, ob zori prebudil klic očetove najnovejše spremljevalke Marte Fascina. Ta ji je povedala, da trikratni premier in medijski tajkun umira in naj odhiti v bolnišnico, piše britanski poslovni časnik Financial Times. Pretekli ponedeljek je bil tudi zadnji dan Marininega očeta Silvia.

Zdaj 56-letno Marino (njeno uradno ime je Maria Elvira) je Berlusconi nekoč opisal kot žensko, ki je prevzela mesto njegove ljubljene matere Rose po njeni smrti leta 2008. Od njegove smrti se Marina znova pojavlja kot očitna politična naslednica, vendar pomočniki in zaupniki pravijo, da je nedavno vpletenost v zakulisne politične razprave spodbudila le njena želja, da bi "zaščitila" svojega bolnega očeta.

Marina noče v politiko

Nekdanji premier je po besedah ​​ene od oseb blizu družine Marino pogosto prosil, naj kandidira za poslanko, da bi ga na koncu nasledila na čelu stranke. A očetu je vedno odgovarjala, da vodenje politične stranke ni nekaj, kar lahko podeduješ kot podjetje.

Marina in Pier Silvio (na fotografiji pred desetletji skupaj s svojim očetom) sta najstarejša otroka Silvia Berlusconija iz njegovega prvega zakona. Iz drugega zakona je imel Berlusconi še tri otroke: Barbaro, Eleonoro in Luigija. Foto: Guliverimage

Marina že več kot dve desetletji vodi štiri milijarde evrov vreden družinski holding Fininvest, medtem ko je njen brat Pier Silvio izvršni direktor družinske medijske skupine Mediaset.

Tesni stiki z Giorgio Meloni

Kot piše Financial Times, je Marina spletla tesno prijateljstvo z Marto Fascino, zadnjo spremljevalko očeta Silvia. Skupaj sta tudi preprečili, da bi Silvia Berlusconija obiskovala njegova dolgoletna politična zaveznica Licia Ronzulli. Ta je nekdanja evroposlanka in dolga časa poleg Antonia Tajanija najvplivnejša v Berlusconijevi stranki Naprej Italija.

Marina in Marta sta bili prepričani, da je prav Ronzullijeva kriva za to, da je prišlo do javnih napetosti med Berlusconijem in novo italijansko premierko Giorgio Meloni. Marina je potem popravila vezi med družino Berlusconi in Melonijevo. Še več, Marina in Melonijeva naj bi zdaj vzpostavili tesno sodelovanje.

Družina Berlusconi

Po pričakovanjih bo Marina to novo povezavo s italijansko premierko uporabila za zagotovitev nadzora svoje družine nad medijskim imperijem.

Marina Berlusconi je spletla tesno prijateljstvo z Marto Fascino, zadnjo partnerico očeta Siliva. Na očetovem pogrebu je tako tudi držala Marto za roko. Na fotografiji: Marina (v sredini), Marta Fascino (desno) in Luigi Berlusconi (levo). Foto: Guliverimage

Marina je poročena z nekdanjim baletnikom Mauriziem Vanadio in ima dva otroka. Marina ter njeni štirje bratje in sestre imajo v lasti vsak od sedem do osem odstotkov Fininvesta. Holding med drugim obvladuje založnika Mondadori in Banco Mediolanum.

Berlusconijevo premoženje

Berlusconijevo premoženje poleg tega vključuje nepremičnine po vsem svetu, jahte, nogometno moštvo Monza in drugo premoženje v vrednosti dodatnih dveh milijard evrov, ki bo prav tako razdeljeno med njegove otroke in – če bo vključena v oporoko – Marto Fascino, s katero ni bil poročen, še piše Financial Times.