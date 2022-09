Hočevar o Melonijevi: Spomnim se je iz gostilne, je izjemno glasna, včasih že histerična #video

"Pri 30 letih je bila ministrica. Raje so jo dali v vlado, kot pa da bi delala zgago. Je izjemno glasna. Kot sama pravi, da ko je že malo utrujena, je že histerična. Spomnim se je iz gostilne, ker je hodila v isto gostilno kot mi, in bila tako glasna, da je je bila polna cela gostilna," je o najverjetnejši novi predsednici italijanske vlade in voditeljici desne stranke Bratje Italije Giorgia Meloni v oddaji Planet 18 na Planet TV povedal Tone Hočevar, nekdanji dopisnik iz Rima.

V Italiji se zmaga na nedeljskih volitvah tudi glede na projekcije na podlagi delnih izidov obeta desnici na čelu s stranko Bratje Italije, ki je dobila največ, 26 odstotkov glasov. Njihova vodja Giorgia Meloni pa bi tako lahko postala prva premierka v italijanski zgodovini.

Tone Hočevar, nekdanji dopisnik iz Italije, je v oddaji Planet 18 komentiral dogajanje v Italiji, ki bo očitno dobila desnosredinsko vlado.

"Dejstvo je, da to koalicijo vodi Giorgia Meloni. Tako Silvio Berlusconi kot Matteo Salvini se počutita potrta, potolčena, poražena, ker sta dobila 8,9 odstotka glasov. Pred petimi leti je bila Melonijeva začetnica s štirimi odstotki, Salvini je bil velik, Berlusconi se je še spominjal svojih velikih let," je vzpon Melonijeve komentiral Hočevar, ki se vodje stranke Bratje Italije spominja iz časov, ko je kot dopisnik delal v Rimu.

"Raje so jo dali v vlado, kot pa da bi delala zgago"

Kot je pojasnil, je Melonijeva odraščala v delavski četrti Garbatella, ki velja za nekakšen rimski Bronx: "Bila je hči komunista in funkcionarja, ki ju je z mamo zapustil po letu dni. Zamera je bila velika, in vse, kar ima malo navdiha na rdeče, sovraži kot bik v areni. To je pričakovano in normalno. Potem se je šolala in resno delala, ves čas je bila aktivna. Pri 30 letih je postala ministrica, ker so jo raje dali v vlado, kot pa da bi delala zgago. Je izjemno glasna. Kot sama pravi, da ko je že malo utrujena, je že histerična. Spomnim se je iz gostilne, ker je hodila v isto gostilno kot mi, in bila tako glasna, da je je bila polna cela gostilna."

V zadnjem času je imela Melonijeva kar nekaj ostrih izjav glede tega, da mora Italija dobiti nazaj Dalmacijo in Istro, sploh ko gre za vprašanje vključevanja Hrvaške v EU. Nasprotovala je tudi vrnitvi Narodnega doma v Trstu Sloveniji. Hočevar pravi, da njena vladavina za slovensko manjšino v Italiji ne prinaša ničesar dobrega.

