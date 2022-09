V Italiji popolna zmaga desnice: Kaj to pomeni za Putina, Orbana, Evropsko unijo ...

Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah v Italiji je glede na izide vzporednih volitev, ki jih objavljajo italijanski mediji, zmagal desni pol, v katerem so postfašistični Bratje Italije, desna Liga in desnosredinska stranka Naprej Italija. Največ glasov so dobili Bratje Italije, njihova vodja Giorgia Meloni bi tako lahko postala nova premierka.

V Italiji je okoli 50 milijonov volivcev včeraj izbiralo poslance obeh domov parlamenta, poslanske zbornice in senata. Volišča so bila odprta do 23. ure, uradni izidi bodo znani v ponedeljek. Volilna udeležba naj bi bila nižja kot na volitvah leta 2018.

Desnica naj bi glede na vzporedne volitve dobila od 41 do 45 odstotkov glasov, kar pomeni, da lahko ob upoštevanju volilnega sistema računajo na več kot polovico sedežev v parlamentu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Levemu bloku manj kot tretjina glasov

Največ glasov med strankami so dobili Bratje Italije, njihova vodja Giorgia Meloni bi tako lahko postala prva premierka v italijanski zgodovini.

Levi Blok, v katerem je poleg Demokratske stranke še nekaj manjših levih strank, naj bi dobil med 25,5 in 29,5 odstotka glasov.

Za Gibanje pet zvezd je glede na izide vzporednih volitev glasovalo med 13,5 in 17,5 odstotka volivcev, za sredinski stranki Akcija in Živa Italija pa med 6,5 in 8,5 odstotka.

Stranki Berlusconija med šest in osem odstotkov glasov

Verjetni zmagovalci volitev Bratje Italije, edina stranka, ki ni bila v vladi dosedanjega premierja Maria Draghija, so pred štirimi leti dobili le štiri odstotke glasov, včeraj naj bi jih dobili med 22 in 26 odstotkov.

Desna Liga Mattea Salvinija naj bi glede na vzporedne volitve dobila med 8,5 in 12,5 odstotka glasov, Naprej Italija nekdanjega premierja in medijskega mogotca Silvia Berlusconija pa med šest in osem odstotkov.

Desnica naj bi imela v spodnjem domu parlamenta med 227 in 257 sedežev, leva sredina med 78 in 98, Gibanje pet zvezd med 36 in 56, sredinski stranki Akcija in Živa Italija pa med 15 in 25, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Italijani zmanjšali število poslancev in senatorjev

V senatu naj bi imela desnica 115 sedežev, desna sredina 44, Gibanje pet zvezd 24, sredinski stranki pa deset.

To so bile prve volitve po reformi, s katero se je za tretjino zmanjšalo število članov obeh domov parlamenta. Poslancev ne bo več 630 kot doslej, ampak le 400, senatorjev pa bo 200 namesto dosedanjih 315.

Na volitve tudi mlajši kod doslej

Zapleten italijanski volilni sistem favorizira večje stranke oziroma zavezništva strank in je mešanica proporcionalnega in večinskega. Okoli dve tretjini mandatov je izbranih po proporcionalnem, tretjina pa po večinskem sistemu.

Prvič doslej je bila izenačena starost za volitve članov senata in poslanske zbornice. Člane obeh domov so lahko izbirali vsi, starejši od 18 let. Doslej so senatorje lahko volili le starejši od 25 let.

Sledi madžarski scenarij?

Ankete so napovedovale zmago desnice, medtem ko se levi sredini pred volitvami ni uspelo poenotiti.

Volitve v Italiji so deležne velike pozornosti v Evropi, zmaga desnice in imenovanje Giorgie Meloni na položaj premierke utegne obrniti Italijo v smer, ki jo zastopa madžarski premier Viktor Orban.

Vodja Bratov Italije sicer ne zagovarja več izstopa Italije iz območja evra kot v preteklosti, trdi pa, da mora Rim bolje zavarovati svoje nacionalne interese v okviru EU.

V boj za parlament tudi slovenska manjšina

Meloni, ki je kandidirala z geslom Bog, domovina, družina, pravi, da je za njeno stranko fašizem preteklost, in se predstavlja kot konservativka, a temu številni ne verjamejo.

Za sedež v senatu se je včeraj znova potegovala pripadnica slovenske manjšine Tatjana Rojc, ki je bila nosilka liste Demokratske stranke v Furlaniji - Julijski krajini.