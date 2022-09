Na Tirolskem hud poraz ljudske stranke, ki je na oblasti že 77 let

Po drugi strani se krepi podpora socialdemokratom, ki so leta 2018 dobili 17 odstotkov glasov, danes pa glede na projekcije 19 odstotkov oziroma približno toliko kot svobodnjaki. Zeleni, ki so bili doslej v vladi z ljudsko stranko, so dobili osem odstotkov glasov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ljudska stranka doslej na Tirolskem na nobenih volitvah ni dobila manj kot 39,3 odstotka glasov. Kdo bo v prihodnje sestavljal deželno vlado v Innsbrucku, ni jasno. Vodilni kandidat ÖVP Anton Mattle je pred volitvami zavračal sodelovanje s svobodnjaki.

