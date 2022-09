Pretekli teden v Avstrijo vstopilo rekordno število migrantov

Več kot tri tisoč migrantov in beguncev je pretekli teden vstopilo v Avstrijo. Večina jih prihaja z Bližnjega vzhoda in pa tudi iz Pakistana, Indije in Afganistana.

9. oktobra bodo Avstrijci v prvem krogu volitev izbirali novega predsednika države in ena izmed glavnih tem predvolilnih debat so postali migranti, poroča Euractiv. V Avstrijo je letos vstopilo že 47 tisoč migrantov in beguncev, kar je ogromen porast v primerjavi z lanskim letom, ko je zatočišče v naši severni sosedi poiskalo 19 tisoč oseb. Pretekli teden je bil spet postavljen nov rekord, v Avstrijo je namreč vstopilo več kot tri tisoč beguncev in migrantov.

"Vsak teden vidimo nove rekordne številke. Kljub temu pa ministrstvo za notranje zadeve ne stori nič," je za Euroactiv dejal predstavnik skrajno desničarske stranke FPÖ Hannes Amesbauer. Vendar kritike na delo "policijskega ministra" Gerharda Karnerja prihajajo tudi z leve strani političnega pola. Socialni demokrati (SPÖ) menijo, da se je Karner "izgubil v reševanju problematike in da ni bilo narejenega nič na področju iskanja mednarodne rešitve za migrante in begunce".

Predsedniške volitve. Bo zmagal desničar?

Vprašanje migracij ima že nekaj let velik vpliv na rezultate parlamentarnih volitev v Avstriji. Te so med drugim za dve leti (od 2017 do 2019) na vrhu notranjega ministrstva ustoličile politika stranke FPÖ Herberta Kickla.

Zato mnogi analitiki že opozarjajo, da zadnji tedni pred volitvami kažejo, da bo imel zdajšnji predsednik države Alexander van der Bellen, ki pripada levemu političnemu polu, velike težave pri ponovni izvolitvi. Vse več merjenj javnega mnenja namreč kaže, da bo van der Bellen, če v prvem krogu ne pomete z vsemi protikandidati, v drugem izgubil proti kandidatu FPÖ Walterju Rosenkranzu.