Brglez odstopil z mesta predsednika šahovske zveze

"Kot veleva Status ŠZS, bo do konca mandata, ki se izteče marca 2023, njegove naloge prevzela podpredsednica Darja Kapš," so še zapisali.

Brglez skupni kandidat stranke SD in Gibanja Svobode

In dodali: "Milanu Brglezu se zahvaljujemo za odlično in stabilno vodenje skozi nemirne in vse prej kot prijazne čase, za podporo, vložen trud, energijo in čas. Pod njegovim vodstvom so se kljub nehvaležnim pogojem izvedli veliki projekti, med njimi tudi dve Evropski šahovski članski prvenstvi."

Milan Brglez je sicer kandidat stranke SD, pred dnevi pa ga je podprlo še Gibanje Svoboda. V strani SD so sicer pričakovali še podporo Levice, a se je ta odločila, da v tekmovanje za predsednika republike pošlje Miho Kordiša.