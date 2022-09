SD: Zavedamo se, da smo pri Brglezu kršili zakon

Iz Ajpesa je razvidno, da je stranka SD poseben transakcijski račun za financiranje volilne kampanje kandidata Milana Brgleza odprla prepozno. To bi morali storiti najpozneje do 7. septembra, a so predpisani rok, kot pojasnjujejo v stranki, "zaradi posebnih okoliščin" zamudili. S tem so kršili zakon o volilni in referendumski kampanji, za spodrsljaj pa stranki grozi najmanj deset tisoč evrov globe. Finančna kazen lahko doleti tudi odgovorno osebo stranke, v tem primeru generalnega tajnika SD Dejana Levaniča.

Evropski poslanec Milan Brglez se je vključil v tekmo za predsednika republike, kandidiral bo s podpisi poslancev, njegovo volilno kampanjo pa bo financirala stranka SD. Kot je razvidno iz Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), je stranka odprla poseben transakcijski račun, a so to storili prepozno.

Zadnji dan za odprtje posebnega transakcijskega računa je bil 7. september. Predsedstvo stranke SD pa je, potem ko so na seji 22. avgusta sprejeli sklep, da svojega kandidata za predsednika republike ne bodo imeli, 15. septembra sprejelo novo odločitev. Šele takrat so soglasno potrdili kandidatno listo ter določili svojega kandidata za predsednika republike. Volilni račun so tako odprli več dni po izteku predpisanega roka.

16. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZKVR) določa:



(1) Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma najkasneje 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu odpreti poseben transakcijski račun z oznako "za volilno kampanjo" oziroma "za referendumsko kampanjo" in pri tem navesti tudi volitve oziroma referendum, za katerega organizira kampanjo. Kadar se dan za izvedbo referenduma določi več kot 45 dni po sprejemu odločitve v državnem zboru ali v predstavniškem organu lokalne skupnosti, lahko organizatorji referenduma odprejo transakcijski račun ter zbirajo sredstva od dne, ko je državni zbor ali predstavniški organ lokalne skupnosti določil dan glasovanja na referendumu. Organizator volilne kampanje mora vsa finančna sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na tem transakcijskem računu. Vse stroške volilne kampanje mora organizator volilne kampanje poravnavati izključno s tega računa. Ta račun je organizator volilne kampanje dolžan zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja. Dan zapadlosti posojila iz 5. točke drugega odstavka 18. člena tega zakona ne smeta biti kasnejša od 30 dni pred rokom za zaprtje računa.



(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora organizator volilne kampanje odpreti poseben transakcijski račun z oznako za volilno oziroma referendumsko kampanjo preden opravi prvo finančno transakcijo, namenjeno volilni kampanji.

Po odprtju volilnega računa so v stranki SD to sporočili računskemu sodišču in jih, kot so zapisali, prosili, da pri reviziji volilne kampanje upoštevajo "posebne okoliščine". Vseeno pa SD lahko zaradi kršenja zakona o volilni in referendumski kampanji doleti najmanj deset tisoč evrov globe.

Kazenske določbe ZVRK določajo vrsto prekrškov, tako političnih strank, organizatorjem volilnih kampanj ali medijev. 38. člen zakona tako določa: (1) Z globo od 10.000 do 20.000 eurov se kaznuje organizator volilne kampanje – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v danem roku ne predloži poročila o financiranju volilne kampanje v skladu z 18. in 19. členom tega zakona, ali namerno predloži lažno poročilo o financiranju volilne kampanje ali prepozno odpre oziroma ne odpre posebnega transakcijskega računa ali vseh sredstev za volilno kampanjo ne zbere na tem računu ali z njega ne poravna vseh stroškov volilne kampanje (16. člen) ali presežka zbranih sredstev ne nameni v humanitarne namene (22. člen). (2) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba organizatorja, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. (3) Z globo od 400 do 1.500 eurov se kaznuje organizator volilne kampanje – posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

"Zavedamo se, da smo s tem storili prekršek po Zakonu o volilni in referendumski kampanji. Tako smo ravnali z namenom zagotavljanja ustavne pasivne volilne pravice, pri čemer verjamemo, da nismo nikomur povzročili škode," so svoj spodrsljaj pojasnili v stranki SD.

Kot so še poudarili, njihov namen ni bil skrivanje ali prikrivanje finančnih transakcij na volilni račun, ampak dejstvo, da so novo odločitev sprejeli po predpisanem roku za odprtje volilnega računa. Ker se volilna kampanja še ni začela, v SD niso opravili še nobene finančne transakcije v zvezi z volilno kampanjo. Vse nadaljnje transakcije, ki bodo vezane na volilno kampanjo, pa bodo, v skladu z zakonodajo, opravili prek posebnega volilnega računa, so še pojasnili.

Golob ni držal besede?

Potem ko je predsedstvo stranke SD 15. septembra soglasno potrdilo evropskega poslanca Brgleza za kandidata stranke na predsedniških volitvah, je Brglez včeraj dobil še podporo Gibanja Svoboda, in to čeprav je predsednik GS Robert Golob še nekaj dni pred tem zatrjeval, da bodo na volitvah podprli neodvisnega kandidata.

Na GS smo naslovili vprašanja, kako to, da so se odločili podpreti Brgleza. Očitno je, da ne gre za neodvisnega kandidata, saj je Brgleza soglasno podprlo predsedstvo SD, prav tako pa bo njegovo volilno kampanjo stranka tudi financirala. Poleg tega nas je zanimalo še, ali bo svoj finančni vložek k Brglezovi kampanji prispevalo tudi Gibanje svoboda in kakšen ta bo. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Brglez je v preteklih dneh odstopil s funkcije predsednika konference Socialnih demokratov in umaknil soglasje h kandidaturi za podpredsednika SD. Zdaj je odstopil tudi s čela Šahovske zveze Slovenije (ŠZS).