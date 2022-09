Gibanje Svoboda tudi uradno podprlo Milana Brgleza

Eno od glavnih vprašanj na seji je bilo, ali bo Gibanje Svoboda podprlo kandidata SD Milana Brgleza za predsednika. Seja stranke je sicer potekala v Gospodarski zbornici Slovenije, na njej pa je sodeloval tudi kandidat Milan Brglez, ki se je predstavil in odgovarjal na vprašanja. Na koncu so se soglasno odločili, da ga podprejo.

Na seji so razpravljali tudi o volitvah predsednika republike na splošno in o pripravah na lokalne volitve.

Milan Brglez: Služenje ljudem postavljam na prvo mesto



Brglez je v pisni izjavi zapisal, da si je za premislek o kandidaturi sicer vzel več časa, na odločitev pa je odločilno vplival zadnji razvoj dogodkov v Sloveniji ter naši širši evropski domovini. Meni, da je s svojim dosedanjim delom pokazal, da lahko sleherno funkcijo, ki mu je zaupana, opravlja z zavzetostjo in odgovornostjo. "Da služenje ljudem postavljam na prvo mesto, da znam poslušati in slišati in da v politiki delujem preudarno in povezovalno," je zapisal.

Kot skupnega kandidata SD in Gibanja Svoboda ga je na tajnem glasovanju soglasno potrdilo tudi predsedstvo SD, so sporočili iz SD. Brglez je zapisal, da je vesel in počaščen, da sta njegovo odločitev za kandidaturo podprli obe stranki in tudi, da bodo podpise za njegovo kandidaturo prispevali poslanci obeh strank. "Verjamem, da je to prva simbolična gesta za več zaupanja, več spoštovanja in več povezovanja v politiki, s katero lahko prebivalkam in prebivalcem Slovenije povrnemo zaupanje v sposobnost, motivacijo in voljo za delo v skupno dobro," je še dodal.