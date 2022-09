To Goloba moti pri Brglezu

Predsedstvo SD je na današnji seji soglasno potrdilo evropskega poslanca Milana Brgleza za kandidata stranke za predsednika republike na prihajajočih volitvah, so sporočili iz SD. Ob tem so koalicijski partnerici Gibanje Svoboda in Levico pozvali, naj kandidaturo podpreta. V GS so o tem razpravljali danes, na svetu stranke, Golob pa je po svetu stranke dejal, da bodo na volitvah podprli neodvisnega kandidata. Kdo bi to lahko bil, še ni znano. Svet Levice bo o podpori Brglezu razpravljal v začetku prihodnjega tedna.

Medtem ko je Gibanje Svoboda v zadnjih tednih ostalo brez izbrane kandidatke Marte Kos, ta je na presenečenje marsikoga izstopila iz predsedniške tekme, pred dnevi pa odstopila tudi z mesta podpredsednice GS, je SD svojega kandidata našla.

V sredo so iz SD sporočili, da je evropski poslanec Milan Brglez izrazil pripravljenost, da bi se kot kandidat SD potegoval za mesto predsednika države. Predsedstvo SD je na današnji seji Brgleza soglasno potrdilo za kandidata stranke za predsednika republike na prihajajočih volitvah.

Golob: Podprli bomo neodvisnega kandidata

V Gibanju Svoboda so o tem odločali na svetu stranke. Predsednik vlade je po zasedanju podal le kratko izjavo, da bodo na volitvah v prvem krogu podprli neodvisnega kandidata. "Sprejeli smo zelo jasne sklepe, in sicer, da se Gibanje Svoboda želi aktivno vključiti v predsedniško kampanjo in bo v prvem krogu podprla kandidata. Ampak neodvisnega kandidata. Dobil sem pooblastilo sveta stranke, da se z vsemi neodvisnimi kandidati o naši podpori dogovorim v naslednjem tednu. In nato o tem obvestim svet in potem bomo glasovali," je povedal Golob. Kdo bi to lahko bil, bo znano prihodnji teden, ko bodo na svetu stranke o tem glasovali.

V Levici pa bodo o predsedniškem kandidatu razpravljali v začetku prihodnjega tedna.