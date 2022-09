Ura moči: Je Pahor podpisal odpoklic Kajzerja, ker od vlade pričakuje novo službo? #video

"Meni se zdi popolnoma nelogično, kako je lahko Pahor podpisal odpoklic veleposlanika Kajzerja, potem pa dejal, da gre za čezmeren ukrep. Če bi bil Pahor v studiu, bi mu postavil vprašanje, kako je lahko to naredil. Naredil je nekaj, kar je pozneje obžaloval. Zakaj? Mislim, da ve, da se mu čez dva meseca izteče mandat, in najverjetneje računa, da ga bo ta vlada priporočila za kakšno evropsko funkcijo," je v oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem o odpoklicu veleposlanika Toneta Kajzerja dejal politični komentator Boštjan M. Turk. V oddaji se mu je pridružil še Edvard Kadič.

"Sam imam o Pahorju sicer dobro mnenje. On je bil od vseh predsednikov, ki smo jih imeli, edini, ki je bil predsednik vseh Slovencev. Kar zadeva Kajzerja, pa mi diši po pometanju z vsemi, ki niso po volji sedanje oblasti. Tista depeša sploh ni kak zaupen ali tajni dokument. Mislim, da Kajzer razmišlja na način osvoboditeljev, na način, ki v slovenski politiki postaja vse bolj odsoten," je svoje mnenje o podpisu odpoklica ameriškega veleposlanika predstavil Boštjan M. Turk.

Komentiral pa je tudi vlogo zunanje ministrice Tanje Fajon. "Mislim, da nima nobene vloge. Za zunanjo politiko sploh ne vem, da obstaja. Ne vem, kaj so sploh poante zunanje politike, razen tega, da dnevno dobimo ogromno število migrantov," je povedal.

Kadič: Pahor je oseba brez hrbtenice

S tem, da je Pahor odpoklic veleposlanika podpisal, da si je odprl poti za naprej, se strinja tudi Edvard Kadič: "Mi potrebujemo ljudi s hrbtenico, ne ljudi, ki pravijo, da nimajo nobenega vpliva in so tam samo formalno. Če se ne strinjaš, potem ne podpisuješ. Konec. Tako pač ne gre. Trdno zagovarjam stališče, da ne potrebujemo politične korektnosti, ampak neko politično držo in kulturo dialoga. Mislim tudi, da si je Pahor s tem res odprl poti za nadaljevanje dela. To je čisto slovensko, oportuno iskanje nekih koristi."

Kaj se bo zgodilo z Nino Gaspari?



Komentatorji so v oddaji spregovorili tudi o aferi vodje Agencije za azil na Malti Nine Gaspari. Kadič meni, da bo to politično afero preživela: "Ta trenutek je sicer velika figura glede na dimenzijo, ki jo poskuša medijski prostor vzpostaviti. Če pa bo opozicija to zagrabila, pa je lahko v resnih težavah."



Turk pa meni, da ta položaj odraža stanje v Evropski uniji, ki je, po njegovem mnenju, prispel na konec nekega cikla, če ne celo do konca: "Ta agencija ima dva tisoč zaposlenih za azilno politiko. Mislim, halo? Meni to pove, da je v Evropski uniji vse narobe. Evropska unija deluje samo, če je nekomu treba groziti. Ursula von der Leyen je pred dnevi na primer grozila, kaj se bo zgodilo, če bo v Italiji zmagala desnica."



Bojan Požar pa se sprašuje, glede na to, da slovensko mejo nezakonito dnevno prečka na stotine migrantov, kje so ti ljudje v Sloveniji: "Nekaj jih je zagotovo zaprosilo za azil. Na to vprašanje bo treba prej ali slej odgovoriti."





Kadič: Mesec in Kordiš sta že tako ali tako polna blata

"To, kar je vlada naredila z boxerji, je norost. To 80-milijonsko kazen bomo pokrili davkoplačevalci, to je katastrofa," je položaj, povezan z boxerji, komentiral Turk. Kadič pa je dodal, da je na to treba pogledati še z drugega zornega kota: "Gre za politično-trženjski pristop. Desnica je v Sloveniji, vsaj jaz tako dojemam, malce zaspala na teh že nekoliko arhaičnih političnih izhodiščih glede zavzemanja za neke vrednote, medtem ko je levi politični pol šel korak naprej s tem modernejšim trženjskim pristopom, ker se zaveda, da imajo volivci zelo kratek spomin. To pomeni, da danes obljubljaš nekaj, jutri pa je to povsem irelevantno."

Odnos med Robertom Golobom in Luko Mescem pa komentira tako: "Mesec je Golobu dobesedno rekel, da se bo odločil, da bo ostal minister za delo in da ne bo novega ministrstva. V ozadju gre torej za to, po domače povedano, kdo ima daljšega in kdo bo v resnici narekoval igro. Levica s svojimi marginalnimi štirimi odstotki v vladi je samo nekakšen neuporaben idiot, ki politični voz vleče na neko stran, da je Golob na varni strani med sredino in levo ter da preveč blata ne leti proti njemu. Mesec in Kordiš sta pa tako ali tako že polna blata. V resnici se ne dogaja nič novega."

Lahko Brglez premaga Natašo Pirc Musar?

Na vprašanje Požarja, ali lahko Milan Brglez v prvem krogu predsedniških volitev zaradi podpore dveh strank (SD in Gibanja Svoboda) premaga Natašo Pirc Musar in se v drugem krogu pomeri z Anžetom Logarjem, oba komentatorja odgovarjata pritrdilno.

Turk pravi, da je Brglez v tekmovanje vstopil kot nepopisan list papirja, ki nima hipotek, ki jih njegova protikandidatka Nataša Pirc Musar že ima: "Ima tudi akademski pristop, akademski videz. Ne nazadnje je tudi univerzitetni profesor in mislim, da ima realne možnosti. V primerjavi s Pirc Musarjevo se mi zdi bolj kredibilen kandidat."

Oba se strinjata tudi s tem, da je pristop Levice, da je v tekmovanje poslala Miho Kordiša, načrtna igra. "Tisti, ki politiko razume kot nekaj naključnega, se nekje nečesa ni naučil. Politika je tek na dolge proge. Zamisli si, da v igro pride še en skrajen desničar, ki bi poklopil Kordiša in bi zadevo uravnovesil. Takšna je pač ta igra," je dejal Kadič.