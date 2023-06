Bo Pirc Musarjeva sledila Macronu in Steinmeierju?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Združenju za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja ONA VE so na predsednico Natašo Pirc Musar naslovili pismo s pobudo za uravnoteženo razmerje 50:50 med prejemnicami in prejemniki državnih odlikovanj. V združenju namreč menijo, da je treba nujno poskrbeti za večji delež prejemnic najvišjih državnih odlikovanj.

Združenje ONA VE predsednici države Nataši Pirc Musar predlaga kvote za prejemnike državnih odlikovanj. Kot so zapisali, analiza statistik kaže, da je bilo od leta 1992 do konca leta 2022 med prejemniki najvišjih državnih odlikovanj le 12,6 odstotka žensk, kar pomeni, da je bilo sedemkrat več prejemnikov kot prejemnic.

Pri svojem predlogu se zgledujejo po nekaterih drugih evropskih državah, kjer so že uvedli ukrepe za večjo zastopanost žensk med prejemniki državnih odlikovanj. Tako je recimo v Franciji, kjer je predsedniku Emmanuel Macron uspelo doseči uravnoteženo razmerje 50:50 med prejemnicami in prejemniki državnih odlikovanj. Tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je uvedel kvote in se odločil, da bo vsaj 40 odstotkov odlikovanj podelil ženskam.

"V ONA VE menimo, da bo večje uravnoteženje med prejemnicami in prejemniki državnih odlikovanj prispevalo k spodbujanju enakosti med spoloma ter pomagalo odpravljati neenakosti. Prav tako bo omogočilo realnejši prikaz dosežkov v naši družbi ter spodbudilo tako ženske kot moške, da se zavzamejo za visoke dosežke in s tem prispevajo k blaginji naše družbe," so še zapisali.

Pobudo predsednici Nataši Pirc Musar, ki je sicer ena izmed ustanoviteljic združenja ONA VE, bodo javno prvič predstavili v petek, na praznovanju druge obletnice združenja.