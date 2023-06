Strah pred serijskim morilcem: iz vode potegnili 16 trupel

Prebivalci Chicaga še vedno živijo v strahu pred serijskim morilcem, potem ko so iz reke Chicago in jezera Michigan od začetka leta 2022 izvlekli 16 trupel, poročajo iz Združenih držav Amerike. "Preveč je naključij," je dejala Tracy Walder, nekdanja zvezna agentka Cie in FBI.

Od začetka lanskega leta so iz reke Chicago in jezera Michigan izkopali posmrtne ostanke desetih moških in šestih žensk. Med kopičenjem trupel so preiskovalci opazili določene enake vzorce.

"Preveč je naključij," je dejala Walderjeva in dodala, da bi bil serijski morilec lahko še vedno na delu. Opozorila je, da so trupla žrtev našli daleč od krajev, kjer so jih prijavili kot pogrešane.

"V zadnjem primeru je toliko podobnih vzorcev, da ne gre več le za naključje," je opisala primer 26-letnega Noaha Enosa, ki so ga našli 17. junija, pet dni za tem, ko je izginil po rock koncertu v lokalni glasbeni dvorani. Uradnega vzroka in načina smrti sicer še niso razkrili.

New York Post objavil imena žrtev

Pri večini najdenih naj bi bil vzrok smrti utopitev po nesreči, pri redkih samomor. Policija v Chicagu teh primerov še ni komentirala, še piše časnik.

Noaha Enosa so našli junija letos, maja neznano žensko, Richarda Garcio in Seamusa Graya so našli aprila letos, Joela Orduno marca, februarja 2023 so našli Anthonyja Ruckerja, Krzysztofa Szuberta in decembra lani Petra Salvina.

Haywarda Browna so našli lanskega junija, Daniela Sotela in Natallyo Brookson maja lani, Karino Pena Alanis in Yuet Tsang ter neidentificirano žensko ter neznanega moškega aprila lani. Kathleen Martin so našli marca 2022.

FBI: Serijski morilci zakrivajo sledi

Walderjeva je še dejala, da imajo serijski morilci navado slediti določenemu vzorcu, potopitev telesa v vodo pa je zagotovilo, da bodo forenzični dokazi v večini primerov izginili. To naredi zločin popoln.

Preiskovanje takšnih zločinov, ko truplo najdejo v vodi, je težavno, je še pojasnila nekdanja zvezna agentka. Poudarila pa je še, da je pomemben tudi podatek, da se je v istem časovnem okviru zgodilo več primerov.

"Nekaj ​​drugega se še dogaja," je prepričana. "Na žalost ljudje hodijo v bare in sprejemajo slabe odločitve. In lahko se zgodi, da po naključju padejo v vodo," je zaključila.