Na Koroškem podana kazenska ovadba: govedo poginilo zaradi plastične folije

Za hudo mučenje živali je zagrožena kazen od enega do treh let zapora. Foto: Guliver Image

Po odkritju zelo slabih higienskih razmer in poginulega goveda na kmetiji v Podgori nad Kotljami je uradni veterinar ta teden na Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu podal kazensko ovadbo. Vzrok pogina goveda so bili v gmoto zavozlani trakovi plastične folije, so pojasnili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Inšpekcija je na podlagi prijave 11. marca letos opravila inšpekcijski nadzor na kmetiji v Podgori in ugotovila več kršitev, med drugim zelo slabo higiensko stanje ter pomanjkanje oz. odsotnost pitne vode in krme za živali.

V času nadzora je inšpektor našel osem glav poginulega goveda, pozneje je poginila še ena žival. Preostalih 13 glav goveda iz istega hleva je napotil v redni zakol. Že predhodno je kmetijska inšpekcija ugotovila tudi, da večina goveda na kmetiji ni bila označena.

Kot so pojasnili v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je bil najstarejši kadaver star nekaj tednov. "Natančno starost je bilo zelo težko točno določiti, saj na proces razpada vplivajo številni dejavniki, kot so temperatura okolja, temperatura v objektu, razpadanje v okolju, kot je gnoj, mehanski vplivi ..." so zapisali v upravi.

Navedli so še, da po mnenju patologa najdene kosti pripadajo vsaj eni živali, mogoče tudi dvema, "vendar tega ni bilo mogoče potrditi, ker so bile kosti pomešane v debelem sloju gnoja in gnojnice".

Za mučenje živali grozi kazen od enega do treh let zapora

Uradni veterinar je s pošto, ki je bila poslana v ponedeljek, 27. marca, podal kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu, o čemer je danes prvi poročal časnik Večer. Za hudo mučenje živali je sicer zagrožena kazen od enega do treh let zapora.

Uradni veterinar je, kot je že znano, nosilki kmetijske dejavnosti tudi odredil trajno prepoved reje goveda. Hkrati je o skladnosti gospodarstva s pogoji pridelave iz ekološke sheme že odločala tudi organizacija za kontrolo in certificiranje. "Ugotovila je, da gospodarstvo ne izpolnjuje več pogojev, zato je izdan certifikat z odločbo v celoti razveljavila," so danes še pojasnili na upravi oz. na kmetijskem ministrstvu.

Medtem se z zadevo od javnega razkritja ukvarjajo tudi policisti. "Zadeva je trenutno v fazi pridobivanja dokumentacije pristojnih služb. Preiskava poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja mučenje živali," so pojasnili na Policijski upravi Celje.