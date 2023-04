Predlog novele o zaščiti živali buri duhove

Koalicijski poslanci so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o zaščiti živali. Javnost in deležnike ob tem najbolj razburja uvedba pooblaščenih svetovalcev za zaščito živali, ki bi na terenu lahko preverjali razmere, v katerih živijo živali. Kmetje so tudi zato prekinili pogajanja z vlado. A poznavalka trpinčenih živali, ki je sodelovala pri pripravi novele, pomirja, da se svetovalci ne bodo vsepovprek sprehajali po posestvih rejcev in jim odvzemali živali. To bo še vedno v pristojnosti inšpekcijskih služb.

Z novelo zakona o zaščiti živali bi društvom, ki bi na podlagi zakona pridobila naziv delovanja v javnem interesu na področju zaščite živali, omogočili aktivno sodelovanje pri svetovanju skrbnikom živali in sodelovanje z nadzornimi organi v primeru ugotovljenih nepravilnosti, tako da se imenuje pooblaščene svetovalce za zaščito živali. Po predlogu zakona bi morali imeti kandidati najmanj srednješolsko izobrazbo in biti najmanj tri leta dejavni člani nevladne organizacije, ki deluje na področju zaščite živali. Za pridobitev naziva pa bi morali opraviti tudi 40-urni tečaj.

Svetovalci bi nepravilnosti na terenu ob zaznavi lahko fotografirali, skrbnike živali pozvali k pravilnemu ravnanju in zbrane dokaze predali pristojnemu organu. Po zatrjevanju kmetijske ministrice Irene Šinko svetovalci ne bodo imeli pravice vstopa v hleve, temveč bodo lahko le svetovali in pomagali rejcem ter v sumljivih primerih obvestili inšpekcijo, ki bo morala ukrepati.

Za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) je sporno, da bi pooblaščeni svetovalci že po vsega 40-urnem tečaju znali presojati pravilnost oskrbe tako rejnih živali kot hišnih ljubljenčkov in bi lahko celo svetovali skrbnikom živali. Menijo, da gre za razvrednotenje veterinarskega poklica, saj se uradni veterinarji za opravljanje teh nalog usposabljajo več let, najmanj s šestletnim študijem in štiriletno prakso.

Svetovalci se ne bodo sprehajali po posestvih rejcev in jim odvzemali živali

Natalija Nedeljko, predsednica Društva za zaščito konj in ostalih živali, ki že vrsto let v dveh zavetiščih skrbi za obolele, mučene in zanemarjene živali, s spoštljivim skrbništvom pa jim pomaga, da lahko vnovič zaživijo dostojno življenje, je prepričana, da predlog novele zakona rešuje marsikatero težavo v reji in vzreji živali.

"Novela bo prinesla več sočutja do rejnih živali. Rejniki živali in inšpektorji se bodo znali bolje orientirati in presojati, kaj je dobro in kaj je slabo za te živali. Gre za čuteča bitja in prav je, da jih temu primerno tudi obravnavamo," je za Siol.net povedala Nedeljko.

"Svetovalci se ne bodo vsepovprek sprehajali po posestvih rejcev in jim odvzemali živali. Gre bolj za svetovalce, ki bodo lastnikom živali znali pomagati prej, preden jih bodo obiskali inšpektorji," pojasnjuje Natalija Nedeljko, predsednica Društva za zaščito konj in ostalih živali. Foto: Planet TV V obstoječem zakonu pogreša predvsem nastanitvene možnosti za živali, ki jih rejcem zaradi neprimernega ravnanja odvzamejo inšpekcijske službe. Z zagotovitvijo zadostnega števila prehodnih hlevov za te živali bodo inšpektorji lahko pravočasno ukrepali in živali rešili trpljenja. Meni, da je uvedba pooblaščenih svetovalcev za zaščito živali smiselna.

"Čeprav od nekaterih deležnikov lahko zasledimo prepričanje, da gre za razvrednotenje veterinarskega poklica, to ni res. Svetovalec še zdaleč ni veterinar. Ne bomo postavljali diagnoz in zdravili živali. Je samo oseba z veliko izkušnjami in dobrimi nameni, ki na ogledu rejnih živali zna presoditi, v kakšnih pogojih te živijo. Svetovalci se ne bodo vsepovprek sprehajali po posestvih rejcev in jim odvzemali živali. Gre bolj za svetovalce, ki bodo lastnikom živali znali pomagati prej, preden jih bodo obiskali inšpektorji," napoveduje.

Natalija Nedeljko pravi, da so že doslej na podlagi obvestil oziroma prijav samoiniciativno in dobronamerno preverjali razmere, v katerih živijo rejne živali. "Nikoli nisem v hlev vstopila brez lastnika. Vedno sem se mu predstavila, pojasnila razlog obiska in mu pomagala z nasveti. Z ustreznim pristopom do lastnika so mi hlev vedno razkazali sami. Bili so zadovoljni, da so prejeli koristne nasvete. Nikakor pa se ne strinjam, da bi svetovalci razmere preverjali brez vednosti lastnika," pojasnjuje. Slabih izkušenj doslej pri tem ni imela.

Svetovalci lahko preprečijo težave z inšpektorji

Čeprav si nekateri predlog novele razlagajo tako, da bi svetovalci lahko po novem sami preverjali življenjske razmere živali, za Natalijo Nedeljko takšen način ni sprejemljiv. "V primeru, da lastnik ob prijavi ni pripravljen sodelovati s svetovalcem, obstaja možnost, da ta o sumih nepravilnosti obvesti inšpekcijsko službo," pojasni.

Dosedanje sodelovanje z inšpekcijskimi službami Nedeljko opisuje kot dobro. Z njihovim delom so bili zadovoljni, saj se je veliko primerov rešilo na lep način, še pred prihodom inšpektorjev. Kjer pa lastniki živali niso bili pripravljeni sodelovati s svetovalci društva, so o tem obvestili inšpektorje, ki so opravili nadzor.

"Veterinarji so strokovnjaki na svojem področju, a med njimi najdemo tudi takšne, ki ne znajo presoditi, kaj je dobro ali slabo rejno stanje," opozarja.

To ponazori s primerom odvzetega konja, ki so ga sprejeli v njihovo zavetišče. Inšpektorica je rejcu naročila, naj konja ozdravi, sicer mu ga bodo odvzeli. A lastnik ni vedel, kaj mora narediti. Konj je smrdel po ognojkih in je imel na vratu do kosti zažrte vrvi. Veliko takšnih primerov se zaradi veterinarjeve odločitve tako konča z uspavanjem živali, čeprav ta s pravilnim tretmajem ne bi potrebovala veliko, da si opomore, je bila kritična Nedeljko.

Po njeni oceni inšpekcijske službe vsako leto zaradi neprimernega ravnanja rejnikom odvzamejo okoli dva tisoč živali.