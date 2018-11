Kmet osumljen mučenja živali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti obravnavajo v Račah sum storitve kaznivega dejanja mučenja živali, ki ga je osumljen 76-letni kmet. V hlevu ima namreč sedem glav govedi, ki so po ugotovitvah policije nedohranjene, dehidrirane in zanemarjene.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so bila posamezna goveda do kolen v blatu, prav tako nekaj dni niso dobila pitne vode. Hranjena naj bi bila le občasno.

Policisti so takoj ob prihodu na kraj zagotovili pitno vodo za živino in obvestili veterinarskega inšpektorja, ki je odredil prerazporeditev živali in takojšnje čiščenje hleva.

Zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Za kaznivo dejanje mučenja živali je zagrožena denarna kazen ali do šest mesecev zapora.