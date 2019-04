Nov primer trpinčenja živali: "V očeh živali se je zrcalilo hudo trpljenje" #foto

Po domnevnih nepravilnostih v Kobilarni Lipica na nov primer neprimernega ravnanja s konji opozarjajo v Društvu za zaščito konj. "Tega, kar smo videli na licu mesta, si ne morete predstavljati v najhujši grozljivki," so člani društva zapisali na Facebooku. Danes bi namreč morali od zasebnega lastnika v Trebnjem prevzeti konja, vendar je morala inšpekcija zaradi hudih poškodb in izčrpanosti žival uspavati.

Konj po prihodu iz hleva ni mogel stati

Na fotografijah iz javne objave Društva za zaščito konj je razvidno, da je konj bival v povsem nehumanih razmerah. V društvu so povedali, da je inšpekcija danes po anonimni prijavi skupaj s policijo opravila urgentni inšpekcijski odvzem živali pri zasebnem lastniku v Trebnjem.

Izčrpana žival je bila po nalogu inšpekcije uspavana. Foto: Facebook/ Društvo za zaščito konj

"Zunanjost posestva je bila povsem očiščena, a ko smo vstopili v hlev, nas je pričakal grozovit prizor. Notri je bilo več kot meter gnoja, ubogo žival so morali odkopavati, da so jo sploh lahko odvzeli lastniku," so pojasnili v društvu.

Dodajajo, da jim konja kljub prizadevanjem ni uspelo rešiti, saj ta "po prihodu iz hleva ni več mogel stati". Konj se je od izčrpanosti "ulegel in vdal v usodo", po nalogu inšpekcije so ga pozneje uspavali, pravijo v društvu.

Ne samo konj, trpele so tudi druge živali

Na kmetiji pa ni trpel samo konj, ampak tudi biki. Kot navajajo v društvu, naj bi biki stali v svojih iztrebkih in urinu ter "gnili pri živem telesu". "Smrad je bil neznosen, v očeh živali se je zrcalilo eno samo hudo trpljenje", pripovedujejo v društvu.

V nemogočih razmerah so živeli tudi biki, ki so dobesedno životarili v lastnem gnoju in urinu. Foto: Facebook/ Društvo za zaščito konj

Lastniku, ki ga bodo kazensko ovadili, so danes odvzeli živali. Kot pravijo v društvu, naj bi en konj s posestva izginil, tako da ne vedo, kaj natanko se je zgodilo z njim.

Kritični do dela veterinarjev

V svoji objavi na Facebooku so v društvu kritični tudi do pristojnih organov: "Največja sramota pa leti na veterinarje, na tiste ljudi, ki vedo, kaj se po hlevih dogaja, pa niti po svoji uradni dolžnosti niso prijavili tako hudega trpljenja in zanemarjanja živali. To se ne dogaja nikjer po svetu! To je naša in vaša Slovenija."

Društvo kritizira delo predstojnih veterinarskih organov, ker niso pravočasno ukrepali. Foto: Facebook/ Društvo za zaščito konj

Ravno zaradi tega bo društvo na tožilstvo vložilo prijavo zoper Veterinarsko postajo Trebnje: "Svojega dela niso opravljali tako, kot bi morali." Očitki letijo tudi na veterinarsko inšpekcijo, saj so v društvu prepričani, da je ta zagotovo preverjala lastnika in videla, v kakšnem stanju so živali, a ni ukrepala s prijavo ali izdajo opomina: "To, kar se je dogajalo pri dotičnem lastniku, je zagotovo trajalo že več let. Umazanije v hlevu je bilo za več kot eno leto."

Ogrožene tudi preostale živali

"Kakšno je bilo stanje preostalih živali, ne vemo, saj nismo mogli pregledati vseh," pojasnjujejo v društvu in dodajajo, da bo primer proučila veterinarska inšpekcija. Kot veleva protokol pri odvzemih živali, bo na posestvo najprej prišel veterinar, ki bo podal svoje veterinarsko poročilo, tega pa bo prevzela veterinarska inšpekcija. Ta bo v nadaljevanju proučila, ali so bile živali ustrezno preskrbljene in zdravljene. "Katerega veterinarja bodo pooblastili, ne vemo," še razlagajo v društvu.

Vhod v hlev je blokiral več kot meter gnoja. Foto: Facebook/ Društvo za zaščito konj