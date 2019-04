Nenapovedano med lipicance: pokazali so vse, kar smo želeli #video

V petek so se na Facebooku pojavili novi posnetki domnevno poškodovanih konj iz Kobilarne Lipica, ki naj bi jih odgovorni skrivali celo pred zaposlenimi. Že v soboto, takoj po objavi posnetkov naj bi začeli v kobilarni nameščati tudi kamere za nadzor zaposlenih, s katerimi bi ugotovili, kdo izmed njih v javnost posreduje sporne informacije. Nenapovedano smo obiskali kobilarno, želeli ogled točno določenih hlevov in preverili, kaj se v resnici dogaja pri njih.

Na fotografijah in videih, ki jih je Iztok Humar, mednarodni trener in borec za dobrobit lipiških konj, objavil na Facebooku, naj bi bili trije različni konji, od katerih imata dva na glavi nekakšne bule. Posnetke naj bi Humarju, tako kot prvikrat, posredoval nekdo od zaposlenih, poleg poškodovanih živali pa prikazujejo tudi že dalj časa neočiščene starejše hleve.

Ogledali smo si vse hleve, kjer bi lahko "skrivali" konje

Po objavi smo pridobili podatke, kje v Lipici bi lahko "skrivali" domnevno poškodovane konje, in se o tem želeli prepričati v živo. V Kobilarno Lipica smo se odpravili nenapovedano in si ogledali vse hleve. Prosili smo jih tudi, ali se lahko do konj odpravimo s čitalcem čipov. Starejši konji imajo hrbte ožigosane s številkami, od leta 2009 pa konje čipirajo z mikročipi na vratu.

Na obhodu smo si želeli ogledati tudi hleve, ki sicer niso dostopni javnosti, med njimi tako imenovano senico ob hipodromu in začasne montažne hleve, ki jih uporabljajo ob prireditvah, ko v Lipico prispe več konj.

Čeprav so bili ti hlevi zunaj naše poti ogleda, sta nas Klemen Turk, strokovni vodja konjereje, in Tina Čič, predstavnica za odnose z javnostjo, ob izraženi želji, da želimo tudi v točno določne objekte, popolnoma brez obotavljanja ali oklevanja odpeljala tudi tja. V hlevih smo lahko stopili tudi h konjem in si jih ogledali z vseh strani.

Poleg konj, ki so bili poškodovani ob incidentu 26. marca, ko so, po mnenju veterinarske inšpekcije, v kobilarni združili nezdružljive živali, zaradi česar so nastale hude poškodbe, sta nam omenjena sogovornika pokazala tudi tri konje, ki so jih prepoznali s tokratnih fotografij in posnetkov.

Poškodbe konj se uspešno celijo, a stroka opozarja tudi na psihološke posledice, ki bi jih lahko utrpeli. Foto: Metka Prezelj

Za katere konje gre in kakšne so njihove poškodbe

Kot so nam pojasnili in pokazali v Lipici, gre za tri različne živali, nastanjene v treh različnih hlevih, in za prazne hleve v četrtem objektu.

"Fotografije in videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, so nastali v štirih različnih objektih, in sicer v Novem hlevu, v hlevu št. 11, v hlevih na Borjači in v tako imenovani senici, ki se za nastanitev konj Kobilarne Lipica od decembra 2018 ne uporablja več. Ta objekt se uporablja zgolj občasno, ob izvedbi seminarjev in drugih izobraževanj, in sicer za nastanitev gostujočih konj," so nam pojasnili v Kobilarni Lipica.

Kot so dejali, med posnetimi konji ni nobenega konja iz črede za turistične programe, ki je bila oblikovana 26. marca. Konji, ki so na fotografijah in posnetkih, so nastanjeni v treh ločenih hlevih, vzroki njihovega zdravstvenega stanja so povsem različni in med seboj niso povezani, pojasnjujejo.

Prvi konj: žrebec iz žrebetišča Ravne

"V Novem hlevu, kjer so nastanjeni žrebci v treningu, je nastanjen žrebec 788 Pluto Gratiosa XIII letnika 2015, to je štiriletni žrebec, ki je zadnja tri leta preživel v čredi vrstnikov na žrebetišču Ravne, tako kot vsi mladi lipicanski žrebci v času odraščanja.

Čreda vrstnikov, to je mladih žrebcev enake starosti, se je formirala takoj ob prihodu na žrebetišče Ravne, v času preden so ti mladi konji dopolnili eno leto starosti. V čredah mladih žrebcev, ki že nekaj let odraščajo skupaj, večkrat prihaja do ponovnega rangiranja konj.

Ob rangiranju je žrebec prejel površinske poškodbe kože zaradi ugrizov, ki so večinoma že zaceljene in konju tudi v tem primeru ne bodo pustile nobenih trajnih posledic.

Ob tej priložnosti želimo ponovno podati pojasnilo, ki je bilo podano na novinarski konferenci v Lipici v sredo, 10. 4., to je, da prihaja v čredah konj, ki živijo skupaj v čredah, občasno do ponovnega rangiranja, kar je povsem običajno za konje in v skladu z njihovo naravo. Obenem naj omenimo še, da so bili v omenjeni čredi mladih žrebcev le mladi konji moškega spola, torej mladi žrebci. Žrebec 788 Pluto Gratiosa XIII je bil skupaj s preostalimi mladimi žrebci letnika 2015 marca 2019 pripeljan v Kobilarno Lipica, saj se za to generacijo začenja redno šolanje, v skladu z njihovo starostjo.

Drugi konj: kobila z bulo zaradi granuloma

Kobila 231 Canissa XXVI iz hleva št. 11, kjer so nastanjeni predvsem konji za vožnjo vpreg, ima že nekaj let vidno posledico granuloma, pojasnjujejo v Lipici.

"Granulom kobile je pod stalnim veterinarskim nadzorom. Bula ni posledica poškodbe v zadnjem času. Ta kobila tudi ni bila v čredi za turistične programe, ki je bila oblikovana 26. marca 2019, dodeljena je v program vožnje vpreg," so povedali.

Kot nam je o kobili dejal Klemen Turk, bi bilo mogoče poškodbo sanirati le kirurško z večjim posegom v čeljust. Dejal je, da kobila ne daje nikakršnih znakov, da bi jo to bolelo, kar je eden od mogočih razlogov, da tega še niso storili.

Kobila ima pri čeljusti bulo, ki naj bi bila posledica granuloma. Drugih vidnih poškodb nima. Foto: Planet TV

Tretji konj: kobila s staro poškodbo na vratu

Tretja fotografija konja naj bi po informacijah, ki so nam jih posredovali v kobilarni, nastala v hlevih na Borjači, kjer je nastanjena plemenska čreda kobil, tudi kobile z žrebeti. Kobila 385 Trompeta XII ima staro poškodbo na vratu. Tudi ta kobila ni bila v čredi za turistične programe, ki je bila oblikovana 26. marca 2019. Kobila je breja in razporejena v čredo plemenskih kobil. Turk nas je odpeljal tudi v čredo, da smo se lahko prepričali o poškodbi. Kot je dejal Turk, ima kobila poškodbo že dlje časa, meni, da je nastala že v času pred njegovim prihodom v kobilarno, a ob tem je pojasnil, da kobile ta poškodba ne ovira.

Pri kobili z bulo pod ušesom, naj bi šlo za staro poškodbo, povezano z zračnimi mešički, ki jih ima konj v tem delu. Drugih poškodb kobila nima. Foto: Metka Prezelj

Obe kobili sta bili dalj časa - ustrezno in pravočasno - veterinarsko oskrbovani, to potrjuje veterinarska dokumentacija, so zatrdili v Lipici.

Vodstvo smo povprašali tudi, kako dobro je poskrbljeno za te tri konje in ali se redno gibljejo. "Vsi konji so deležni rednega gibanja v skladu s svojimi potrebami. Žrebec 788 Pluto Gratiosa XIII je začel trening ob prihodu iz žrebetišča v Lipico. Kobila 231 Canissa XXVI iz hleva št. 11 je v rednem programu vožnje vpreg, breja plemenska kobila 385 Trompeta XII pa je - v sklopu črede plemenskih kobil - redno v izpustu pred hlevi na Borjači," pojasnjujejo v kobilarni

Kaj se v resnici dogaja s konji za zaprtimi vrati kobilarne, lahko sklepamo le iz pričevanj ljudi zunaj ograde. Zaposleni še vedno nočejo komentirati stanja in o dogajanju poročajo le tistim, ki jim zaupajo. Foto: Metka Prezelj

Po incidentu, ki se je zgodil 26. aprila, smo veterinarsko inšpekcijo uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vprašali, ali so pregledali vse živali na splošno, tudi tiste v hlevih, ali le živali, ki so bile vpletene v zadnji incident. Odgovorili so nam, da so bile pregledane vse živali v izpustu (15 konj) in tudi v hlevih.

A odgovor, ki so nam ga tokrat posredovali iz kobilarne, se, ponovno, ne sklada s tem, kar so nam sporočili z veterinarske inšpekcije, prav tako se ne sklada z navedbami inšpekcije, da v kobilarni izvaja celovit nadzor. Kot so nam namreč dejali v kobilarni, ni bilo potrebe, da bi si inšpekcija ogledala omenjene konje.

"Med posnetimi konji ni nobenega konja iz črede za turistične programe, ki je bila oblikovana 26. marca 2019, zato do zdaj ni bilo razloga za ogled omenjenih konj s strani inšpekcije. Konji, ki so na fotografijah in videoposnetkih, so nastanjeni v treh različnih hlevih, v Novem hlevu, v hlevu št. 11 in v hlevih na Borjači, kjer je kadarkoli mogoč ogled pristojnih služb. Doslej za ogled teh konj s strani inšpekcije ni bilo nobenega povoda, saj je inšpekcija prišla pregledat konje, ki so bili 26. marca vključeni v formiranje črede."

Kobilarna: Kamere so namenjene izključno nadzoru konj, ne zaposlenih

Po objavi posnetkov konj na Facebooku naj bi že med koncem tedna na posestvu kobilarne namestili kamere. Po naših informacijah naj bi šlo za kamere, s katerimi bi lahko vodstvo ugotovilo, kdo izmed zaposlenih v javnost posreduje informacije.

"Zaradi spodnjih posnetkov, ki sem jih včeraj objavil na svoji strani FB, so danes v Lipici sklicali zasliševalni sestanek zaposlenih, da vidijo, kdo izdaja njihove krute metode in rezultate, ki so več kot očitni in videni po celem svetu," je zapisal Iztok Humar eni od svojih naslednjih objav.

"Še danes so namestili nove kamere za video nadzor, da bodo lahko zganjali teror ne le nad živalmi, ampak tudi nad žvižgači vseh nepravilnosti in nestrokovnih odločitev znotraj Kobilarne Lipica," je dodal.

A v kobilarni to ostro zavračajo, nove kamere so med koncem tedna namestili v hlev, ki kamer do zdaj še ni imel, te pa naj bi bile namenjene zgolj nadzoru živali, saj jih drugi hlevi že imajo. Ob tem je treba omeniti, da gre za hlev, v katerem sta, poleg starejših programskih konj, ki naj bi bili zaprti že več mesecev, nastanjena tudi dva najbolj poškodovana konja, katerih fotografije so prve obšle družbena omrežja in medije.

Do konca maja bo kobilarna bogatejša za okoli 30 novih žrebet. Foto: Metka Prezelj

"Kamere so bile v vse hleve Kobilarne Lipica nameščene že pred več kot petimi leti. Tedaj kamere niso bile nameščene le v enem hlevu, saj ta ni bil v funkciji hleva, ampak smo ga kot hlev vzpostavili decembra 2018. Zdaj smo tudi v ta hlev namestili varnostne kamere, tako kot v vse preostale hleve. Kamere so bile pred več kot petimi leti nameščene zaradi odločitve tedanjega vodstva, da zagotovi večji nadzor nad dogajanjem v hlevih, kot posledica tedanjega pogina konj. Kamere so - enako kot v sorodnih hlevih v svetu - nameščene zaradi izboljševanja standardov varnosti konj, nadzorujejo pa jih ljudje," so nam odgovorili.

V času našega obiska v hlevih s posnetkov po tleh ni bilo iztrebkov

Vodstvo smo zastavili tudi vprašanje o neočiščenih boksih na videoposnetkih, a so nam v kobilarni zagotovili, da so njihovi higienski standardi zelo visoki. Boksi na posnetkih od decembra 2018 naj ne bi bili več v uporabi, uporabljajo jih le še v primeru dogodkov. Klemen Turk je omenil možnost, da bi posnetki nastali pred kratkim, ko so imeli v boksih nastanjenih nekaj konj za namen seminarja.

"Higienski standardi v naših hlevih so na izjemno visoki ravni. Za to se trudimo vsi v Lipici. Če so v boksu, kjer je nameščen konj ali druga žival, prisotni tudi iztrebki, to ni nič neobičajnega. Prav tako je običajno, da bokse, v katerih so nastanjeni naši konji, čistimo skladno z visokimi standardi, ki veljajo za oskrbo živali v mednarodnem prostoru. To je, vsakodnevno, po potrebi večkrat na dan," so zagotovili v kobilarni.

Strokovni vodja konjereje nam je brez zadržkov pokazal vse, kar smo želeli videti. Foto: Metka Prezelj