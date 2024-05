Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opaža porast nedovoljene trgovine s fitofarmacevtskimi sredstvi, zlasti prek tujih spletnih portalov. Opozarja, da lahko njihova uporaba, če nimajo dovoljenja za promet in uporabo na območju Slovenije, pomeni nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

Promet s fitofarmacevtskimi sredstvi, za katera nista bila izdana odločba o registraciji ali ustrezno dovoljenje, v Sloveniji podobno kot v drugih državah EU ni dovoljen. V Sloveniji teh sredstev za varstvo in zaščito rastlin tudi ni dovoljeno prodajati za poklicno rabo prek spleta. Vseeno pa uprava v zadnjem času beleži vse več oglaševanja in ponudb prek tujih spletnih portalov. Ti ponujajo celo sredstva, ki niso odobrena v EU, so sporočili.

Fitofarmacevtska sredstva so oblike pesticidov, ki se uporabljajo v kmetijstvu in gozdarstvu za varstvo kmetijskih in drugih rastlin pred škodljivimi organizmi in boleznimi. Če vsebujejo neodobrene aktivne snovi, njihova uporaba pomeni zelo veliko tveganje za zdravje tako uporabnikov kot ljudi na splošno ter ima negativen vpliv na okolje, zlasti vire pitne vode, čebele in druge opraševalce, so opozorili na upravi.

Uporaba neodobrenih fitofarmacevtskih sredstev lahko povzroči tudi veliko gospodarsko škodo, saj je treba pridelke, v katerih so ostanki nedovoljenih fitofarmacevtskih sredstev, v celoti uničiti.

S prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi se lahko v Sloveniji ukvarjajo le distributerji, ki imajo dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Tista, za katera je ob nakupu treba predložiti izkaznico o pridobitvi znanj iz fitomedicine, so lahko v prodaji le v specializiranih prodajalnah, njihova prodaja na spletu je prepovedana. Tista, za katera ob nakupu ni treba predložiti izkaznice, pa izjemoma lahko prodajajo tudi v drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom.

UVHVVR: Ne kupujte prek spleta!

Kljub navedeni ureditvi nedovoljena trgovina s fitofarmacevtskimi sredstvi narašča, so zapisali na upravi. Uporabnikom svetujejo, naj jih kupujejo le v pooblaščenih prodajalnah in pri tem zahtevajo račun, jih ne kupujejo prek spleta in tudi ne v drugih državah, če niso pridobili posebnega dovoljenja. Pri nakupu naj preverijo etiketo in rok uporabe, ob sumu na nedovoljena fitofarmacevtska sredstva pa takoj obvestijo upravo za varno hrano oz. fitosanitarnega inšpektorja.