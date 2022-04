Zakaj se je zgodil množični pomor čebel?

Hrvaški čebelarji so se pred dnevi spopadali z množičnim pomorom čebel v Medžimurju. Zastrupljenih je bilo 17 milijonov in pol čebel, vzrok naj bi bila raba pesticidov in insekticidov. Ker je prvi večji kraj množičnega pomora od Pomurja oddaljen le dobrih 50 kilometrov, so v skrbeh tudi pomurski čebelarji.

Pomurski čebelarji so zaskrbljeni, saj se je pomor čebel zgodil tik ob meji.

"Mislim, da je zelo skrb vzbujajoče. Mi smo vseeno skoraj na meji in se bojimo ne samo zaradi tega, ker so pomorjene čebele, za tem ostajajo tudi druge posledice," je povedal Franc Sreš, predsednik čebelarskega društva Bakovci.

Vzrok za dogodek pri naših južnih sosedih naj bi bila tokrat uporaba pesticidov in insekticidov.

"V Sloveniji smo pred leti imeli enake težave. Pesticidi so v uporabi, brez njih kmetovalci tudi skoraj ne morejo, mi čebelarji pa prav tako dobimo tisto, česar ne bi smeli, izgubo čebel," je povedala čebelarka Dragica Tigeli.

Pomor zaradi prepoznega škropljenja

Po mnenju direktorja murskosoboškega kmetijsko-gozdarskega zavoda se je pomor čebel zgodil zaradi prepoznega škropljenja škodljivcev na oljni ogrščici.

"Mislim, da trenutno poljščine niso problematične, kar zadeva tretiranje s herbicidi, saj ne tretiramo nobenih cvetočih vrst. Bolj moramo biti previdni pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v trajnih nasadih," je svoje mnenje izrazil Stanko Kapun iz KGZ Murska Sobota.

Čebelarji in kmetje se tako v dobro vseh dogovarjajo o tem, kdaj je primeren čas za obdelavo polj.

"Pri nas lahko rečem, da so posestva in kmetje zdaj že bolj ali manj navajeni in vedo, kdaj je primeren čas, in to je najprimernejši čas pred cvetenjem. Takrat saniramo tudi ta dva škodljivca, ki lahko naredita veliko gospodarsko škodo," je še dodal Kapun.

Kaj se po okužbi zgodi s čebelami?

"Dostikrat se čebele, ki so bile deležne pesticida, v panj niti ne vrnejo. Izgubijo orientacijo, ne vračajo se domov, umrejo že v naravi. In čebelar ne more narediti nič, če se zgodi, da se zastrupijo s pesticidi," je dodala Tigelijeva. "Slovenski panj stane približno od 140 do 150 evrov, vendar je prazen brez čebelje družine. Cene družin so od 100 do 150 evrov," je še povedala.

Po zadnjih podatkih naj bi bilo v letošnjem pomoru na Hrvaškem prizadetih vsaj 350 panjev.

"Ogromno je dela, ogromno je skrbi, da to saniraš, da lahko spet deluje. Že s samo eno družino ali dvema, če gre kaj narobe, je ogromno dela, ne pa, da gre za tako množico čebel, kot na Hrvaškem. To je katastrofa," odgovarja Sreš, predsednik čebelarskega društva Bakovci.

Sanacija pa ne zahteva samo trdega dela, temveč je tudi velik strošek.

Ob dobrem medenju lahko samo ena družina pridela od 30 do 50 kilogramov medu, ki v Sloveniji stane okrog 12 evrov. Ob množičnem pomoru tako čebelarji ostanejo brez prihodka.