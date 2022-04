Mama dve leti zlorabljala sina in mu grozila: "Zaklala te bom v spanju."

Nasilna mati iz hrvaškega Dvora je od leta 2019 do 2021 zlorabljala svojega otroka, ki je bil takrat star komaj 14 let, je v sodbi ugotovilo Občinsko sodišče v Sisku. Pogosto je bila v alkoholiziranem stanju in mu govorila, da je nesposoben in neumen, pred njim pa je verbalno napadala tudi njegovega očeta. Večkrat ga je udarila tudi po glavi in nogah.