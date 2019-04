Inšpekcija Lipico postavila na laž, uvedla bo prekrškovni postopek

V ponedeljek smo poročali o poškodovanih lipicancih, ki so se v prejšnjem tednu med seboj stepli do hudih ran in izčrpanosti. Kobilarno Lipica, ki je v ponedeljek zatrdila, da konji niso dobili znatnih poškodb, pa zdaj na laž postavlja tudi poročilo veterinarske inšpekcije. Ta je včeraj ugotovila, da je bilo poškodovanih deset živali, dve težje, opazili pa so tudi, da nekatere druge živali niso v najboljšem stanju, izvedli bodo celovit nadzor.

Da naj bi se z belimi lipicanci grdo ravnalo, mednarodni trener Iztok Humar, tudi član civilne iniciative za Lipico, opozarja že dlje časa. Tudi tokrat je bil prav on tisti, ki je javno objavil fotografijo poškodovanega lipicanca, ki mu jo je iz kobilarne posredoval nekdo od zaposlenih, na njem pa je bil konj z okoli 30 ugrizi in odrgninami.

"Konji pri tem niso dobili znatnih poškodb zaradi ugrizov ali brc in tudi niso potrebovali veterinarske oskrbe. Le en konj (kastrat) je prejel odrgnine in tri šive," so na vprašanje o poškodbah konj v ponedeljek odgovorili v Lipici, ki jo vodi vršilka dolžnosti direktorice Lorela Dobrinja.

Fotografijo lipicanca s poškodbami je iz Lipice posredoval nekdo od zaposlenih. Foto: Iztok Humar

Kobilarna Lipica lagala o poškodovanih konjih

A ugotovitve veterinarske inšpekcije Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki je Lipico obiskala včeraj v dopoldanskih urah, pojasnilo Lipice postavljajo na laž. Ugotovili so, da je bilo poškodovanih več živali in poškodbe še zdaleč niso bile tako nedolžne, kot so jih želeli predstaviti v Lipici.

"Ugotovljeno je bilo, da je bilo poškodovanih deset živali, od tega dve težje, zato sta bili kirurško oskrbovani. Uveden je bil prekrškovni postopek in identificirana odgovorna oseba. Uradni veterinarji so ob pregledu predmetne zadeve zaznali, da tudi posamezne druge živali niso v optimalni kondiciji, zato bodo nadzor nadaljevali, kar pomeni, da bo izveden celovit nadzor," so nam sporočili z veterinarske inšpekcije.

Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da so konji potrebovali veterinarsko oskrbo – prav ta je namreč opravila kirurško oskrbo, ki jo omenja inšpekcija. Poleg oskrbe ran so nekateri od njih potrebovali tudi protibolečinske injekcije, saj so nekateri konji od izčrpanosti padali po tleh, niso pa potrebovali infuzij, kot je bilo to navedeno v prvih objavah o dogodku.

Kobilarno Lipica smo prosili za dodatna pojasnila, ki jih bomo objavili, ko jih prejmemo.

Andreja Bizjak meni, da je bil postopek nepravilen in bo uvedla prekrškovni postopek proti odgovorni osebi v Lipici. Foto: STA

Inšpekcija se ne strinja s Kobilarno Lipica, ki je dejala, da v tem primeru "ne gre za posledice nestrokovnega dela s konji, ampak dejstvo, da so se konji pri oblikovanju nove črede razvrstili glede na status. Vedenje konj v tem primeru je bilo povsem naravno, primerno njihovi naravi in svobodi ter primerljivo z vedenjem drugih črednih živali v takih primerih," kot so zapisali.

Andreja Bizjak iz UVHVVR meni, da je šlo v tem primeru za nepravilen postopek, za združevanje živali na način, da so se pojavile poškodbe, zato so se tudi odločili, da bodo proti odgovorni osebi v Lipici uvedli prekrškovni postopek, kot je povedala za Kanal A.

"Česa takšnega si ne bi privoščili v nobeni drugi kobilarni. Če bi v Nemčiji kateri od njihovih dragocenih konj dobil le eno prasko, bi odgovorna oseba izgubila službo še isti dan," je povedal Humar, ki kot trener dela tudi v Nemčiji.

Prijavo suma mučenja živali so konec prejšnjega tedna dobili tudi na Policijski postaji Sežana. "Glede na to, da smo dobili prijavo po že izvedenem dogodku, bomo najprej na pristojnih inšpekcijskih službah preverili, ali so morda v zvezi s tem izvedli kakršen koli postopek, in svoje nadaljnje postopke uskladili z njimi," so nam povedali na Policijski upravi Koper.

Žrebci naj bi bili kastrirani šele konec februarja, ne pred slabimi štirimi meseci

V Kobilarni Lipica so nam dejali, da so bili žrebci kastrirani pred tremi meseci in tremi tedni, "zato so učinki kastracije pri njih zagotovo vidni, raven hormonov v krvi teh konj je znatno spremenjena, kar dokazuje tudi dejstvo, da je bilo vedenje nove črede konj vse naslednje dni povsem mirno. S strokovnega vidika je to nesporno in preverljivo dejstvo", so zapisali.

A med vsemi sogovorniki, s katerimi nam je uspelo govoriti o stanju v Lipici, nam je Dušan Mezgec, ki je bil do upokojitve pred letom dni v Lipici pomočnik glavnega trenerja in iz ljubezni do konj še vedno pozorno spremlja, kaj se z Lipico dogaja, zatrdil, da to ni res.

Po njegovih informacijah v zimskih mesecih Kobilarna Lipica konj ni kastrirala, čeprav bi jih po prigovarjanju strokovnjakov morala prav takrat. Mezgec je namreč dejal, da na podlagi informacij zelo zanesljivih virov lahko pove, da so bili žrebci kastrirani šele nekje ob koncu februarja.

O dogajanju v Lipici je praktično nemogoče dobiti potrditev od znotraj, torej od ljudi, ki so trenutno zaposleni v podjetju, saj se bojijo, da bodo izgubili službo. Foto: Bor Slana

Po Mezgečevem mnenju so konje v skupno ogrado spustili prekmalu, ker so žrebce kastrirali prepozno, zdaj pa jim je zmanjkalo časa za daljši in bolj miren postopek, ker naj bi jih že preganjalo povpraševanje strank.

"Da je konj tako ogrizen in pretepen, nikakor ne more biti normalno. Takšne stvari se dogajajo pri žrebcih v čredi, ki spolno dozorevajo in se pretepajo, iščejo oblast. Tisti, ki zmaga, je šef. Takrat se to dogaja, ne pa od 6- do 8-letnim konjem, ki so bili že stacionirani v boks, ujahani, socializirani in tako naprej," pojasnjuje Mezgec.