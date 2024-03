Minister Han napovedal 32 milijonov evrov za javno športno infrastrukturo

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je skupaj s sodelavci na današnjem srečanju z župani v Vitanju predstavil načrt aktivnosti ministrstva na področjih športa in turizma v tem in naslednjem letu. Ob tem je napovedal novih 32,4 milijona evrov za državno sofinanciranje javne športne infrastrukture.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je na srečanju z župani ponovil, da je bilo lansko leto, kljub uničujočim poplavam na vrhuncu poletne turistične sezone, za slovenski turizem zelo uspešno. Slovenski turizem je namreč ustvaril za štiri odstotke več nočitev kot leto prej in za dva odstotka več kot v doslej najuspešnejšem letu 2019.

Ob tem je spomnil na enega največjih investicijskih ciklov v slovenskem turizmu, saj je država v zadnjih dveh letih za investicije v gorske centre, izboljšanje kakovosti turističnih namestitev in javno turistično infrastrukturo namenila 142,6 milijona evrov, s čimer je po njegovih besedah spodbudila investicije v turizmu v skupni višini skoraj 360 milijonov evrov.

Foto: STA

Med osrednjimi aktivnostmi na področju turizma v tekočem letu je navedel nadaljevanje priprave predpisov, med drugim sprejem novega zakona o Kobilarni Lipica in zakona o gostinstvu ter začetek aktivnosti za spremembe zakona o spodbujanju razvoja turizma. V načrtu so tudi nova organiziranost slovenskega turizma, ki bo več pristojnosti dajala destinacijam, in aktivnosti na področju izboljšanja izzivov na kadrovskem področju.

Športu namenili za petino več kot leto prej

V letu 2023 so na ministrstvu bistveno povečali sredstva tudi na področju športa, ki so mu namenili nekaj nad 41 milijonov evrov oziroma za petino več kot leto prej. Minister je dodal, da z enakim tempom nadaljujejo tudi letos, ko športu namenjajo 45 milijonov evrov, kar je devet odstotkov več kot lani. Glavnina denarja bo namenjena za izvajalce športnih dejavnosti, investicije v športno infrastrukturo in sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev.

Han je napovedal, da maja načrtujejo objavo dveletnega razpisa za sofinanciranje investicij v javno športno infrastrukturo v skupni vrednosti 32,4 milijone evrov, hkrati pa na ministrstvu tudi intenzivno pripravljajo nacionalni program športa do 2033.

"Današnje srečanje je bilo zelo dobrodošlo, saj smo lahko z župani govorili o okvirih osnovnega razpisa in se prepričali, kje predstavniki lokalnega okolja vidijo pomanjkljivosti ali kakšne možnosti izboljšav. Za nas je namreč bistvenega pomena, da dobimo športne objekte, na katerih se bodo lahko otroci ne glede na svoj družbeni položaj ukvarjali s športom," je dejal minister.

Prvi mož Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac je pohvalil sodelovanje z resornim ministrstvom. Foto: www.alesfevzer.com

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac je pohvalil sodelovanje z resornim ministrstvom, s pomočjo katerega so uspeli iz javnih sredstev celo podvojiti sredstva za šport. "Ni vrhunskega športa brez lokalnega okolja, kjer je zato potrebna športna infrastruktura. To je lepa priložnost za naslednja uspešna leta slovenskega športa," je dodal Bobinac.