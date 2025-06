Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v teh dneh za posamezna območja v Sloveniji izdala napoved za prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku, ki v vinogradih širi zlato trsno rumenico. To je poleg odstranjevanja okuženih trt ključno za preprečevanje širjenja te bolezni.

Prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku je treba izvesti takoj po končanem cvetenju trte. Ameriški škržatek je žuželka, ki z okuženih na zdrave trte prenaša bolezen zlato trsno rumenico. Bolezen je v Sloveniji navzoča v vseh vinorodnih deželah, predvsem na širšem ljutomersko-ormoškem območju, širi pa se tudi v Prekmurju ter Posavju in na Dolenjskem.

Foto: Shutterstock Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah na vseh razmejenih območjih zlate trsne rumenice, ki zajemajo vse tri vinorodne dežele. Število škropljenj je določeno po občinah. Natančnejši roki so objavljeni v prognostičnih obvestilih na agrometeorološkem portalu. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je zatiranje ameriškega škržatka obvezno povsod.

Pozornost simptomom zlate trsne rumenice

Uprava opozarja vinogradnike, naj bodo pozorni tudi na pojav simptomov zlate trsne rumenice, ki se na okuženih trtah lahko pojavijo takoj po cvetenju. Glavni simptomi so sušenje kabrnkov ter kasneje venenje in sušenje grozdov, rumenenje listov pri belih sortah in rdečenje pri rdečih ter zvijanje listnih robov navznoter. Take trte je treba čim prej odstraniti, da se prepreči širjenje bolezni.

Fitosanitarni inšpektorji bodo tudi letos izvajali nadzor izpolnjevanja obveznosti zatiranja ameriškega škržatka in v primeru ugotovitve kršitve predpisanih obveznosti ukrepali po zakonu o prekrških, so še navedli v upravi.