Kdo bi lahko preprečil mučenje živali v Trebnjem #video

Zaradi novega primera suma mučenja živali v Trebnjem, ki so živele v lastnih iztrebkih, so se odprla številna vprašanja tudi o tem, kdo bi moral takšne dogodke preprečiti. V Društvu za zaščito konj s prstom kažejo na veterinarje. Ob obisku bi ti namreč morali imeti pri sebi seznam vseh živali, ki so na kmetiji, je kritična njihova predsednica.

"Od goveje živine, ki je vpisana v Volosu, kopitarjev, ki so vpisani v centralnem registru kopitarjev, do perutnine … Kako veterinarji v zadnjih treh letih niso ugotovili, da je na posestvu konj? Zakaj pa imajo koncesijo? Ali ne morejo odpreti registra in pogledati, kaj ima nekdo na kmetiji," se je spraševala Natalija Nedeljko, predsednica Društva za zaščito konj.

Pod drobnogledom je zdaj tudi to društvo, saj inšpekcija preverja, ali je bil odvzem živali, ki so ga izvedli, upravičen, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Pri primeru v Trebnjem gre za sum storitve kaznivega dejanja mučenja živali. Na veterinarski inšpekciji poskušajo ugotoviti, ali bi ga veterinar in inšpektor s pravočasnim ukrepanjem lahko preprečila.

Veterinarji so lastnika zaradi neustreznih higienskih razmer novomeški inšpekciji prijavili marca lani. Lastnik je neustrezno stanje saniral. Pri zadnjem obisku oktobra lani naj bi bili biki v dobri kondiciji, v očiščenem hlevu, konja so zadnjič videli leta 2016. Veterinarji svoj obisk vedno najavijo.

"Tako zanemarjanje, kakršno smo videli na sliki, se zgodi zelo hitro. Če lastnik dva tedna ne bo kidal, bo stanje podobno, kot je bilo na sliki," je dejal veterinar Dionizij Valjavec, direktor Veterinarske postaje Trebnje.

Ko so se želeli dogovoriti za cepljenje, jih lastnik v hlev ni več spustil. "Dejal je, da bo dal živali v klavnico, potem smo odšli," je dejal Valjavec.

"Veterinar najbolje pozna razmere na kateri koli kmetiji"

Nedeljkova, ki je pri odvzemu živali sodelovala, je prepričana, da bi mučenje živali lahko preprečili. "Veterinar je tisti prvi človek, ki vstopi v hlev. On je v hlevu pred menoj, pred inšpekcijo, pred vsemi je. Veterinar najbolje pozna razmere na kateri koli kmetiji, pri lastnikih in tako naprej," je dejala.

Na veterinarski inšpekciji, kjer letno obravnavajo štiri tisoč različnih prijav, se nadaljuje aktivna preiskava. Preverjajo krivdo veterinarja, krivdo uradnega veterinarja, kdo je sodeloval, ali je upravičeno sodeloval pri tem postopku, medtem ko je odgovornost lastnika nedvoumno jasna, je povedala Andreja Bizjak, direktorica inšpekcije Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

"Letni pregledi niso več na vsako leto"

Na Veterinarski postaji Trebnje so zadnji letni pregled, na katerem preverijo, katere živali so na kmetiji, v kakšnem stanju so in kakšno je stanje v hlevu, opravili marca 2016. Takrat so tudi zadnjič videli konja. V letih zatem so skrbeli le za bike.

"Letni pregledi pravzaprav niso več na vsako leto. Za to kmetijo pozneje ta ni bil predpisan in ga zato tudi nismo več opravili," je pojasnil Valjavec.

Biki čakajo na vstop v prehranjevalno verigo

Lastnik, predsednik Turistično-konjeniškega društva Krtina, se na klice novinarjev ni odzval. Strokovne službe proučujejo tudi njegovo prištevnost.

"Te živali, kar zadeva govedo, so ta trenutek v nekem hlevu, kjer čakajo, da bo minilo določeno obdobje, da bodo izpolnile pogoje za vstop v prehrambno verigo," je dejala Bizjakova.

Ugotovitve inšpekcije lahko pričakujemo po prvomajskih praznikih. O višini kazni za lastnika bo odločalo sodišče.