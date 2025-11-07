Po burnem odzivu študentov in skoraj 1.800 podpisih pod peticijo je Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani sporočila, da konj na Krumperku za zdaj ne bodo prodali. Dom za konje ostaja – vsaj začasno.

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani so pred dvema tednoma napovedali zaprtje Pedagoško-raziskovalnega centra za konjerejo Krumperk. Kot glavni razlog so navedli postopek denacionalizacije zemljišč okoli centra. Ob tem so sporočili, da bodo konje, ki tam živijo, dali na dražbo, in napovedali, da študentom v naslednjem študijskem letu dva predmeta jahanja ne bosta več na voljo.

Val ogorčenja in peticija s skoraj 1.800 podpisi

Napoved zaprtja je sprožila val nezadovoljstva med študenti in javnostjo. Študenti biotehniške fakultete so zagnali spletno peticijo, v kateri so izrazili nasprotovanje ukinitvi centra. Podprlo jo je 1.777 podpisnikov.

Opozarjajo, da bi zaprtje pomenilo konec edinega tovrstnega centra za konjerejo v Sloveniji, kjer študenti opravljajo prakso, izvajajo vaje in športno vzgojo. Krumperk je bil tudi prostor za šolo jahanja, terapije s konji za otroke s posebnimi potrebami, poletne tabore, delavnice in izobraževanja.

Po njihovem mnenju bi bila prodaja konj na dražbi travmatična, saj gre večinoma za starejše živali, ki so med seboj močno navezane.

Fotogalerija 1 / 27 / 27

Dražbe za zdaj ne bo

Pobudniki peticije so se v torek sestali z vodstvom fakultete, da bi skupaj poiskali rešitve za prihodnost konj in delovanje centra. Po srečanju so sporočili, da dražbe konj za zdaj ne bo in da bo dom za konje začasno ohranjen.

"Sestanek je potekal v konstruktivnem in sodelovalnem duhu, za kar se vodstvu fakultete iskreno zahvaljujemo. Prisluhnili so našim pobudam in odgovorili na številna vprašanja o prihodnosti centra. V pogovoru smo našli skupno voljo, da skupaj iščemo rešitve," so zapisali v sporočilu za javnost.

Posebej so poudarili, da so za konje Tinko, Edija, Zvezdico, Canisso, Torota, Savota in Tajso dosegli pomembno odločitev tudi zato, ker so vsi v ospredje postavili njihovo dobrobit.

Dekanja biotehniške fakultete Marina Pintar je danes v izjavi poudarila, da bi bil dogovor sklenjen v vsakem primeru tudi brez morebitnega pritiska medijev in inštitucij, ki so jih pobudnice peticije vključile v reševanje zadeve Krumperk, še preden so kontaktirale vodstvo fakultete. Razlog je v tem, da vodstvo fakultete ni moglo uskladiti termina sestanka, poroča Sta.



Na sestanku so se dogovorili, da se tržni del dejavnosti centra, ki povzroča nelikvidnost, prepušča pobudnikom, da najdejo rešitev. Pedagoški del bo fakulteta po njenih besedah še naprej izvajala. Poudarila je, da konji zaenkrat ostajajo na Krumperku, dokler ne najdejo druge rešitve, da do dražbe sploh ne bi prišlo.

Iščejo dolgoročno rešitev

Pobudniki peticije so napovedali, da bodo tudi v prihodnje tesno sodelovali s fakulteto, da bi skupaj našli dolgoročno, strokovno in finančno vzdržno rešitev za celotno čredo in nadaljnje delovanje konjeniškega centra.

Ob tem so se zahvalili vsem podpornikom, ki so s svojim glasom pomagali ohraniti dom za konje. "Verjamemo, da Krumperk ostaja dom konj – tudi v prihodnje," so dodali.