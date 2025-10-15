Ukinitev priljubljenega konjeniškega centra razburja: bodo šli konji res na dražbo?

Odločitev Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, da ukine Pedagoško raziskovalni center za konjerejo Krumperk in konje, ki tam živijo, odda na dražbo, je sprožila val ogorčenja med študenti, zaposlenimi, starši in širšo javnostjo. Na biotehniški fakulteti so za Siol.net potrdili, da se center res ukinja. Razlog? Postopek denacionalizacije.

"Glavni razlog za ukinitev je postopek denacionalizacije, ki se je v delu, ki se nanaša na zemljišča okrog Krumperka, že zaključil v korist upravičenca. Podoben izid pričakujemo tudi glede hlevov in jahališč," sta pojasnili prodekanja UL BF za gospodarske zadeve Mojca Golobič in predstojnica oddelka za zootehniko UL BF Tatjana Pirman.

Kako izgleda Pedagoško-raziskovalni center za konjerejo Krumperk?

Dodali sta, da se na Krumperku odvija zelo majhen del pedagoških in raziskovalnih dejavnosti biotehniške fakultete, zato so na fakulteti ocenili, da konjeniška dejavnost v tej obliki in na tej lokaciji ni perspektivna.

Center se nahaja v neposredni bližini avtocestnega priključka Domžale in je od Ljubljane oddaljen približno 15 kilometrov. Foto: Ana Kovač

Prakse bodo selili drugam, jahanja ne bo več

Fakulteta zagotavlja, da bodo študentske prakse in vaje v prihodnje izvedli pri zunanjih partnerjih ali v prostorih fakultete. "Del opreme, ki ni strogo vezan na lokacijo Krumperk, bomo zadržali in jo še naprej uporabljali pri pedagoškem delu. Z nekaterimi zunanjimi izvajalci smo povezani v okviru raziskovalnih projektov in strokovnih nalog, kar nam bo omogočilo nadaljnjo izvedbo pedagoškega procesa," sta pojasnili sogovornici.

Ob tem sta napovedali, da predmeta Jahanje v okviru športne vzgoje in kot obštudijska dejavnost s študijskim letom 2025/26 ne bosta več ponujena.

Konji bodo prodani na javni dražbi

Na fakulteti so potrdili, da bodo konje prodali. "Ker je fakulteta proračunski uporabnik, mora pridobiti najboljšo ponudbo, kar je najlažje in najbolj transparentno izvesti prek javne dražbe. Pri tem bomo postavili pogoje za dražitelje, s katerimi bomo zagotovili čim večjo dobrobit konj pri novih lastnikih," sta pojasnili Golobič in Pirman.

Krumperk že desetletja velja za eno ključnih ustanov konjerejskega znanja in tradicije. Foto: Ana Kovač

Peticijo podpisalo več kot 800 ljudi

Na spletu je v zadnjih dneh zaokrožila peticija za ohranitev centra, v kateri pobudniki opozarjajo, da bi takšna odločitev pomenila konec edinega univerzitetnega centra za konjerejo v Sloveniji. Peticijo je po navedbah pobudnikov podpisalo že več kot 800 ljudi. "Izražamo globoko zaskrbljenost in nasprotovanje odločitvi biotehniške fakultete, da ukine pedagoško raziskovalni center Krumperk ter konje, ki tam živijo in delujejo, odda na dražbo," so še zapisali pobudniki.

Pojasnjujejo, da Krumperk že desetletja velja za eno ključnih ustanov konjerejskega znanja in tradicije pri nas. Tam potekajo študentske prakse in vaje, vajeniški programi, športna vzgoja za študente Univerze v Ljubljani, terapije s konji za otroke s posebnimi potrebami ter številne delavnice in poletni tabori. "Center je bil tudi prostor, kjer so otroci in odrasli lahko spoznavali konjeništvo in se učili odgovornega odnosa do živali," pojasnjujejo.

Kaj bi pomenila ukinitev?



Po navedbah podpisnikov bi zaprtje centra pomenilo konec številnih dejavnosti, ki so se tam izvajale:

- študentske prakse in vaje biotehniške fakultete,

- športna vzgoja študentov Univerze v Ljubljani,

- šola jahanja in terapije s konji,

- izobraževanja, tabori in rojstnodnevni programi.



Posebej so izpostavili skrb za konje, ki so na Krumperku doma že vrsto let. Lipicanci Tinka, Edi, Zvezdica, Canissa, Toro, Sava in Tajsa so po njihovih besedah postali simbol kraja in pomagali številnim otrokom premagovati strahove ter graditi samozavest.

"Kako je lahko pravično, da se jim zdaj dom odvzame in jih proda na dražbi? Konji so starejši, vsaka menjava doma pa bi bila zanje izredno stresna," piše v peticiji. Foto: Ana Kovač

Poziv Univerzi v Ljubljani Obsežnega odziva nismo pričakovali

Podpisniki opozarjajo, da bi razprodaja konj pomenila izgubo pomembnega dela slovenske konjeniške in pedagoške dediščine. Zato pozivajo Univerzo v Ljubljani in biotehniško fakulteto, naj odločitev prekličeta in ohranita center, ki po njihovem mnenju predstavlja neprecenljivo vrednost za konjeništvo, izobraževanje, kulturno dediščino in predvsem – za dobrobit konj.

Obsežnega odziva nismo pričakovali

Na močan odziv javnosti se je fakulteta odzvala z razumevanjem, a poudarila, da mora ostati zvesta svojemu osnovnemu poslanstvu. "Odziv na spremembo ustaljenih praks je pričakovan, vendar tako obsežnega odziva nismo predvideli. Fakulteta je v prvi vrsti zadolžena za pedagoško in raziskovalno delo – vse druge aktivnosti pa morajo to osnovno poslanstvo podpirati in ne smejo finančno obremenjevati pedagoškega procesa, kar se je v primeru Krumperka v zadnjih letih že dogajalo," odgovarjata sogovornici.

Dodali sta še, da bi lahko center, tudi če bi se odločili dejavnost ohraniti, deloval le do zaključka denacionalizacijskega postopka. "Upamo, da bo prizadeta javnost razumela te argumente," sta zaključili.