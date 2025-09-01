Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
13.10

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
kvalifikacije za svetovno prvenstvo peticija Videm Italija Izrael

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 13.10

16 minut

V Vidmu zahtevajo prestavitev tekme Italija - Izrael

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Bluenergy Stadium | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Župan Vidma Alberto Felice De Toni iz varnostnih razlogov zahteva prestavitev tekme kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo 2026 med Italijo in Izraelom, ki je načrtovana za 14. oktober na stadionu Udineseje v Vidmu.

"Izrael sicer ni izključen iz mednarodnih športnih tekmovanj, glede na humanitarno katastrofo in zgodovinske razsežnosti neizmernega gorja v Gazi pa je zame neprimerno, da bi se igrala tekma v Vidmu," so italijanski mediji povzeli De Tonija. Ta pravi, da bi morali tekmo prestaviti na kasnejši termin.

Župan se pri svoji zahtevi opira na peticijo, ki jo je sprožila organizacija Possibile in pod zahtevo, da se tekma odpove, zbrala 20.000 podpisov.

Varnostni pomisleki pa so na mestu. Videm je že oktobra 2024 gostil tekmo lige narodov med Italijo in Izraelom in tudi takrat so se v mestu zvrstili protesti. Že pred letom dni je mestni svet nasprotoval organizaciji. Po dolgih pogajanjih in z zavezo, da se začnejo zbirati humanitarni prispevki za Gazo, so lokalne oblasti podprle tekmo.

Uradni organizator kvalifikacij za SP 2026 je Evropska nogometna zveza, ki jo vodi Aleksander Čeferin. Prireditelje pa izberejo posamezne nogometne zveze, v tem primeru italijanska, ki se je odločila za stadion Udineseja.

Preberite še:

Gaza, Hamas
Novice V izraelskem napadu ubit eden od odločevalcev oboroženega krila Hamasa
izraelska vojska, Izrael
Novice Izraelska vojska obtožena groženj novinarjem Deutsche Welle
tovorna ladja, kontejnerji
Novice Turčija zaprla svoja pristanišča in zračni prostor za Izrael
hasidi
Novice Ultraortodoksnim Judom v Izraelu pretijo aretacije
Tanja Fajon
Novice Slovenija išče novega veleposlanika za Izrael
kvalifikacije za svetovno prvenstvo peticija Videm Italija Izrael
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.