P. P.

7. 9. 2025,
15.05

Nedelja, 7. 9. 2025, 15.05

Planinci preživili grozljivo noč. Napadli so jih divji konji. #video

P. P.

Skupina pohodnikov iz Zagreba je v planinski koči Rupe na Dinari preživela grozljivo noč, je na Facebooku sporočilo planinsko društvo Dinaridi. Društvo je objavilo tudi videoposnetek po neprespani noči, na katerem so prikazane prevrnjene klopi in mize ter živalski iztrebki.

Pohodniki trdijo, da je čreda divjih konj ​​vso noč napadala kočo in tudi njih. "Zaradi strahu niso prižgali svetilk niti si niso upali iti ven," je planinsko društvo zapisalo v objavi na Facebooku.

"Danes zjutraj jih je pričakal grozljiv prizor – vse okoli zavetišča je bilo uničeno: mize, klopi, zbiralnik vode, smerokazi, pločevina ... O tej težavi smo že večkrat pisali, vendar brez kakršnegakoli napredka ali rezultatov. Oni dobijo spodbude in denar, mi pa ostanemo s škodo!" so zapisali v objavi.

Konji naj bi na planini prebivali že nekaj časa, prišli pa so v okviru projekta Dinara back, ki ga vodi društvo BIOM. Živali so po opozorilih društva brez kakršnegakoli nadzora in oskrbe. "To ni prvi in osamljen incident – nekateri so tako agresivni, da grizejo. To ni šala, sprašujemo se, ali se bo nekega dne zgodilo še kaj hujšega od uničevanja planinske infrastrukture. Tisti, ki so z njimi imeli neprijetne izkušnje, poznajo njihov karakter," so še opozorili v društvu.

hribi planinska koča planinec konji
