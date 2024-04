V Londonu se je v jutranjih urah zgodil nenavaden incident. Vojaški konji so med pobegom tekli po ulicah in pri tem poškodovali več oseb in tudi vozil. Po zadnjih informacijah naj bi se v dogodku poškodovale štiri osebe, konje pa so že uspeli ujeti.

Nenadzorovan tek konjev so posneli tudi številni mimoidoči, ki so bili priča incidentu, in novinarji. Eden izmed konjev, ki so ga fotografirali, je bil črne, drugi pa bele barve. Tiskovni predstavnik vojske je za BBC pravkar povedal, da je danes pet konj družine Household Cavalry pobegnilo v Londonu, ki jih je policiji po več kot treh urah uspelo ujeti. Konje, dva med njimi sta bila poškodovana, je medtem pregledala veterinarska služba. Incident naj bi sprožil hrup z gradbišča v bližini Buckinghamske palače.

Kot je sporočil tiskovni predstavnik vojske, naj bi se konji med jutranjim urjenjem v Belgravii prestrašili, tako da so iz sedel vrgli štiri vojake, eden izmed njih pa je bil zadolžen za dva konja. Od tu izhaja tudi številčno odstopanje, saj je bilo konjev povezanih z incidentom pet.

Ena izmed očividk Megan Morra, ki je bila med Buckinghamsko palačo in postajo Victoria, je videla policiste, ki so tekali po ulici, eden pa je po poti sprehajal zelo krvavega črnega konja. Kot je povedala, je bilo videti, kot da ima konj poškodbo glave.

Foto: Reuters

Trčenje s taksijem in stoječim avtobusom

Med tekom je eden izmed konjev trčil v taksi, oba pa sta s tekom nadaljevala proti mostu Tower Bridge. Beli konj je bil glede na posnete fotografije polit z rdečo barvo, a ni znano, ali je šlo za barvo ali kri in ali se je konj pri trku z vozili poškodoval. Pojavile pa so se tudi fotografije razbitega stekla na avtobusu, kar je potrdilo tudi avtobusno podjetje.

"Potrjujemo, da je eden od naših stoječih avtobusov danes zjutraj utrpel škodo med incidentom, v katerega so bili vpleteni konji iz Household Cavalryja. Eden od konjev se je zaletel v sprednji del našega parkiranega vozila," so sporočili za BBC.

Incidentu je bil priča tudi novinar BBC Tony Bonsignore: "Na tleh je bila tudi kri. Videl sem konja, ki so ga odpeljali, ni pa jasno, ali se je poškodoval," je poročal.

Poškodovane so bile štiri osebe

Po zadnjih informacijah so bili v incidentu poškodovani štirje ljudje. Še vedno pa ni jasno, od kod so konji pobegnili, koliko konj je ušlo, kako so jih ujeli in ali so se v incidentu živali poškodovale.

Pobeg konjev naj bi se zgodil okoli devete ure, ko so reševalci prejeli klic, da naj bi v okolici Buckinghamske palače oseba padla s konja. Kmalu zatem je metropolitanska policija sporočila, da je več konjev pobegnilo.