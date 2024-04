Incident na Zahodnem bregu: Izraelci ubili mlada Palestinca, ki naj bi poskušala napasti vojake

Prebivalci zasedenega Zahodnega brega so danes začeli splošno stavko v znak protesta proti izraelskemu nasilju nad Palestinci v begunskem taborišču v Tulkaremu in na območju Gaze. Z Zahodnega brega tudi danes poročajo o incidentu, v katerem sta bila ubita Palestinca, ki naj bi po navedbah izraelske vojske poskušala napasti vojake.

K današnji splošni stavki je med drugimi pozvalo gibanje Fatah, ki vlada na Zahodnem bregu. Po navedbah očividcev davi na ulicah Ramale skorajda ni bilo prometa, trgovine pa so bile zaprte, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do stavke prihaja po operaciji izraelske vojske v begunskem taborišču Nur Šams v bližini Tulkarema v minulih dneh, pri čemer je bilo po podatkih palestinskega Rdečega polmeseca ubitih najmanj 14 ljudi. Izraelska vojska pa trdi, da je v operaciji, ki jo je začela v četrtek, ubila deset skrajnežev.

Izraelci ustrelili mlada Palestinca

Z Zahodnega brega tudi danes poročajo o smrtnih žrtvah. Izraelski vojaki so davi pri mestu Hebron na severu ustrelili dva Palestinca, stara 18 in 19 let, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje, ki so ga izraelske oblasti pred tem obvestile o smrti dveh moških.

Kot je sporočila vojska, sta napadalca poskušala zabosti in ustreliti izraelske vojake na kontrolni točki v bližini vasi Beit Einun.

Po incidentu so izraelske sile vdrle v Beit Einun in preiskale več domov, je poročala palestinska tiskovna agencija Wafa.

Razmere na Zahodnem bregu so se močno zaostrile, odkar se je 7. oktobra lani začela vojna med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas na območju Gaze, od koder so pripadniki Hamasa pred tem izvedli napade na izraelsko ozemlje, v katerih je bilo ubitih okoli 1.140 ljudi. V povračilni izraelski ofenzivi na Gazo je bilo v šestih mesecih po palestinskih podatkih ubitih več kot 34 tisoč ljudi.

Po podatkih palestinskega ministrstva v Ramali so izraelski vojaki in naseljenci na Zahodnem bregu od 7. oktobra ubili najmanj 483 Palestincev.