Izrael pozdravlja glasovanje kongresa ZDA o potrditvi vojaške pomoči, v Moskvi kritični

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v soboto dejal, da odobritev nove ameriške vojaške pomoči Izraelu kaže na močno podporo državi in "brani zahodno civilizacijo". Predstavniški dom ameriškega kongresa je v soboto potrdil skupaj 95 milijard dolarjev vredne zakone o izredni pomoči tujini, pri čemer bo Ukrajina dobila 61 milijard dolarjev, Izrael 26 in Tajvan osem.

"Ameriški kongres je pravkar z veliko večino sprejel zelo cenjen zakon o pomoči, ki izraža močno dvostrankarsko podporo Izraelu in brani zahodno civilizacijo. Hvala, prijatelji! Hvala, Amerika!" je v objavi na omrežju X zapisal Netanjahu.

Odobritev zakonov o izredni pomoči tujini, ki med drugim zagotavljajo še financiranje za Tajvan in Ukrajino, sta pozdravila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

"Ukrajina si zasluži vso podporo v boju proti Rusiji. Transatlantske zaveznice so enotne v podpori svobodi in demokraciji," je na omrežju X zapisala von der Leynova. "Tisti, ki verjamejo v svobodo in ustanovno listino ZN, bodo še naprej podpirali Ukrajino," pa je sporočil Michel.

Moskva: To bo poslabšalo razmere v svetu

V Moskvi so se na glasovanje v kongresu ZDA in odobritev pomoči za Izrael, Ukrajino in Tajvan odzvali s kritiko, češ da bo to zgolj poslabšalo že tako napete razmere v svetu.

"Dodelitev ameriške vojaške pomoči Ukrajini, Izraelu in Tajvanu bo poslabšala svetovno krizo," je na Telegramu sporočila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova in pomoč Kijevu označila za "neposredno podporo terorističnim dejavnostim".

61 milijard Ukrajini, 26 Izraelu in osem Tajvanu

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v soboto ločeno potrdil skupaj 95 milijard dolarjev vredne zakone o izredni pomoči tujini, pri čemer bo Ukrajina dobila skoraj 61 milijard dolarjev, Izrael 26 milijard, indo-pacifiška regija, večinoma Tajvan, pa osem milijard dolarjev.

Predsednik ZDA Joe Biden je za potrditev pomoči zaprosil že v začetku leta, vendar se je zaradi nasprotovanja republikancev proces zadržal. Zdaj bodo tri zakone združili v enoten sveženj in ga poslali v potrditev senatu, ki bi lahko o tem glasoval že v torek.