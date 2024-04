Moški naj bi se sprehajal po parku nasproti sodišča in v zrak metal letake, je za CNN povedal višji uradnik policije. Nato je iz nahrbtnika potegnil neznani predmet – sprva ni bilo jasno, za kateri predmet gre – in se zažgal, je dejal uradnik.

"A man has lit himself on fire"

What is going on in New York. #TrumpTrial pic.twitter.com/vfmrsHLzYn — Steven Dial (@StevenDialFox4) April 19, 2024

CNN poroča, da je moški pred samosežigom v zrak vrgel letake, na katerih piše, da je newyorška univerza krinka za mafijo, in na katerih so navedene razne obtožbe na račun izobraževalne ustanove. Protestniku so priskočili na pomoč, ena izmed oseb ga je pogasila z gasilnim aparatom, nakar so ga odpeljali v bolnišnico. Policija bo več podrobnosti sporočila kasneje.

Foto: Reuters

Do moškega so prihiteli tudi reševalci nujne medicinske pomoči in mu poskušali pomagati, je povedala CNN-ova poročevalka Laura Coates, ki je v živo poročala o prizoru, ki se je odvijal pred sodiščem.

Na sojenju Trumpu končali izbiro porote

Na sojenju bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov so danes dokončali postopek izbire 12 porotnikov in šestih rezerv.

Sodnik Juan Merchan je napovedal, da bodo po izbiri porote lahko predvidoma že v ponedeljek začeli zasliševanje prič. Začelo bo tožilstvo, ki v četrtek Trumpovim odvetnikom ni hotelo izdati, katere od prič na seznamu bodo najprej na vrsti.

Sodnik je pritrdil tožilcem, ki trdijo, da bo Trump objavo izkoristil za napade na priče. Merchan bo v torek odločal o zahtevi tožilcev, da Trumpa kaznuje za dosedanje primere napadov na priče, ki so v nasprotju s sodnikovo prepovedjo tovrstnih dejanj.

Tožilci zahtevajo tisoč dolarjev denarne kazni za vsak napad, pri čemer so jih doslej našteli najmanj sedem.

Trump je obtožen, da je preko nekdanjega odvetnika Michaela Cohena pornografski igralki Stormy Daniels plačal za molk o spolnem odnosu pred volitvami 2016, strošek pa vknjižil kot plačilo za odvetniške storitve.