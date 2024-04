Policijski vir je za Reuters povedal, da so moškega videli ob približno 11. uri zjutraj (ob 9. uri po srednjeevropskem času), kako je v veleposlaništvo vstopil z domnevno granato in jopičem z eksplozivom. Policija je nato območje zaprla. Moški je pozneje zapustil veleposlaništvo in pri preiskavi so ugotovili, da ne nosi nobenega eksploziva, je povedal policijski vir.

Foto: Reuters

Časnik Le Parisien je na svoji spletni strani zapisal, da je po navedbah več prič moški vlekel zastave po tleh veleposlaništva in rekel, da se želi maščevati za smrt svojega brata. Ni še jasno, ali je bil incident kakorkoli povezan s trenutnimi napetostmi med Iranom in Izraelom, še poroča Reuters.

Foto: Reuters