Vojna z Iranom: "Dubaj je lahko uničen v 24 urah"

Vali Nasr je v intervjuju za nemški medij Der Spiegel v četrtek opozoril na posledice morebitne vojne med Izraelom in Iranom. Med drugim je omenil uničenje držav ob Perzijskem zalivu ter prekinitev dobave nafte. Vojna med Izraelom in Iranom bi imela tudi ogromne posledice za vojno v Ukrajini in svetovni red kot celoto.

Nasr je prepričan, da bi tako v ZDA kot Evropi morali upoštevati svoje globalne interese. Po njegovem mnenju ima Iran dovolj materiala za jedrsko konico, a bo trajalo še dve ali tri leta, da dejansko naredi jedrsko bombo. Zato po njegovem mnenju še vedno obstaja možnost za diplomatsko rešitev spora.