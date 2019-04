Surovo ravnanje z živalmi: Lastnik naj bi bil predsednik konjeniškega društva #foto

Člani društva in sosedje naj bi iz albuma objavljenih fotografij prepoznali tablo, na kateri je zapisano ime konja. Iz komentarjev pod objavo je razvidno, da naj bi bil lastnik živali predsednik konjeniškega društva Krtina. Konja, ki so ga inšpektorji po odvzemu morali uspavati, naj bi mu podarili člani društva, predsednik pa naj bi jim celo več let zatrjeval, da je omenjenega konja prodal.

Uporabniki Facebooka so konja prepoznali po tabli z imenom. Foto: Facebook/ Društvo za zaščito konj

Kot so na Facebooku zapisali člani Društva za zaščito konj, se je konj po prihodu iz hleva, v katerem je bival v iztrebkih, "ulegel in vdal v usodo," zato je bil kasneje uspavan. Lastniku kmetije so bile odvzete vse živali. Ker gre za rejeno živino in se ta obravnava kot premoženjska last, je bilo treba živali čim prej prodati. Pristojni so živalim zato že dan pred odvzemom našli novega lastnika.

Inšpekcija: Lastnik živali je zatajil

Kot so danes sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je inšpekcija uprave po prijavi policije o domnevnem mučenju in zanemarjanju živali na posestvu v okolici Trebnjega opravila pregled pri prej omenjenem kmetu.

Biki počivajo pri novem lastniku. Foto: Facebook/ Društvo za zaščito konj

"Zaradi zelo slabega stanja se je odločila za ukrepanje že naslednji dan. Treba je bilo organizirati novo nastanitev za živali, prevoz živali, sodelovanje s policijo in terenskim veterinarjem za morebitno asistenco," so za STA pojasnili na upravi in dodali: "V obravnavanem primeru je zatajil imetnik živali, saj so vsi imetniki živali dolžni odgovorno poskrbeti za njihovo dobrobit."

"Večer pred odvzemom smo prejeli klic od inšpektorice, ki nas je vprašala, ali bi bili pripravljeni v društvu sprejeti konja, ki pa je med reševanjem podlegel," medtem pojasnjujejo v Društvu za zaščito konj. Bike, ki so prav tako bivali v neprimernih razmerah, je na dan odvzema odkupil nov lastnik in jih odpeljal na svojo kmetijo. V društvu so poudarili, da so bili biki po prihodu na novo kmetijo izjemno dehidrirani in da so zavračali hrano. Živali naj bi zdaj večino časa počivale.

Veterinarska postaja Trebnje se bo odzvala na očitke

Kot smo poročali v četrtek, so bili člani društva izjemno kritični tudi do veterinarjev veterinarske postaje Trebnje, ker svojega dela po njihovi oceni niso opravljali tako, kot bi morali. V društvu so prepričani, da je veterinar zagotovo preverjal lastnika in videl, v kakšnem stanju so živali, vendar ni ukrepal s prijavo ali izdajo opomina.

Umrli konj je imel povsem uničena kopita. Foto: Facebook/ Društvo za zaščito konj

"Veterinarka iz postaje je bila letos pri lastniku, saj bi morala govejo živino cepiti proti nalezljivi bolezni modrikastega jezika. Lastnik veterinarke ni spustil v hlev, kar pomeni, da bi ga morala po uradni dolžnosti prijaviti, ker jo kot uradno osebo ne spusti v hlev," so pojasnili v društvu. Veterinarka po njihovih besedah ni pravilno ravnala in na lastnikovo zavračanje ni reagirala. Kakšni so razlogi za to, da veterinarska postaja Trebnje že prej ni prijavila lastnika, bodo pojasnili v današnji izjavi za javnost.

Lastnik je imel živali registrirane v centralnem registru Volos (register za govedino), zato bi morala biti živina po uradni dolžnosti cepljena proti nalezljivi bolezni modrikastega jezika.

Živali so bivale v nemogočih razmerah

Medtem ko je bila zunanjost kmetije povsem očiščena, so se živali v hlevu utapljale v lastnih iztrebkih in urinu, zato so jih morali pristojni organi ob odvzemu lastniku odkopati iz umazanije. Zoper lastnika bodo pristojni vložili kazensko ovadbo.

Foto: Facebook/ Društvo za zaščito konj